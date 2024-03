Valanga nella notte in Valle d’Aosta, isolata Rhêmes-Notre-Dame

MeteoWeb

Nella notte, una valanga ha colpito la strada regionale che attraversa la valle di Rhêmes, in Valle d’Aosta. Il paese montano di Rhêmes-Notre-Dame, con circa 80 residenti oltre ai visitatori, è rimasto isolato. Fortunatamente, non ci sono segnalazioni di danni a persone o proprietà. La frana è avvenuta nella frazione di Mélignon, costringendo alla chiusura della strada più a valle, nella frazione di Frassiney. Il sindaco di Rhêmes-Saint-Georges, Nella Therisod, ha dichiarato che attualmente i tecnici stanno effettuando un sopralluogo per stabilire quando sarà sicuro riaprire la strada senza rischi per la sicurezza pubblica.

Nel frattempo, a causa del pericolo di valanghe, diverse altre aree della Valle d’Aosta sono rimaste isolate o chiuse. La valle di Gressoney, che ospita circa 4.500 persone, è isolata a causa di una massa di neve che ha bloccato l’ingresso di una galleria nel comune di Gaby. Anche il comune di Cogne, con quasi 2.000 abitanti, è stato chiuso precauzionalmente a causa del pericolo di valanghe. Inoltre, la Valgrisenche, con circa 200 residenti, è stata isolata a causa del rischio di caduta di alberi, mentre la parte alta della Valsavarenche è stata chiusa per via del pericolo di valanghe.

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha convocato il centro di coordinamento dei soccorsi per valutare la situazione e coordinare eventuali interventi necessari.

