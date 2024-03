Valanghe: riaperte le strade regionali per Gressoney, Cogne e Rhemes

MeteoWeb

Le strade regionali 44 della valle del Lys, 24 della Val di Rhêmes e 47 per Cogne, precedentemente chiuse per precauzione a causa del rischio valanghe derivante dalle recenti nevicate, sono state riaperte questa mattina. Questa decisione è stata confermata dai rispettivi sindaci. Il bollettino di criticità emesso ieri dal Centro Funzionale Regionale indica che il pericolo valanghe oggi è in diminuzione, classificata come ‘gialla’ su tutto il territorio della Valle d’Aosta, con precipitazioni assenti o localmente deboli, a seconda delle zone.

La regionale 44 della valle del Lys era stata chiusa ieri mattina sopra l’abitato di Gaby, dopo che una valanga si era verificata sopra la galleria a Bounitzon. Questo incidente ha richiamato alla mente un evento simile accaduto il 4 marzo scorso che aveva causato l’ostruzione del passaggio. Ora la parte alta della vallata è nuovamente accessibile, sebbene le scuole a Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean rimangano chiuse oggi, dalla scuola dell’infanzia alle medie. Ieri pomeriggio una breve apertura della strada ha permesso ai turisti di rientrare nelle proprie abitazioni.

A Cogne, ieri mattina è stato imposto un divieto di circolazione sulle due strade comunali per Lillaz e Valnontey, e dalle 21:00 alle 6:30 lungo la regionale 47 tra Ozein (nel comune di Aymavilles) ed Epinel.

La strada della Val di Rhêmes è stata chiusa ieri alle 16:30 da Eclou (Rhêmes-Saint-Georges) dopo che una valanga si era avvicinata alla strada. Rhêmes-Notre-Dame era rimasta isolata, ma i turisti erano stati fatti rientrare prima della chiusura della regionale.

