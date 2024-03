Valanghe in Valle d’Aosta: finestre per lo sgombero dei turisti a Cogne e Gressoney

MeteoWeb

Il meteo è migliorato, il sole splende su tutta la Valle d’Aosta, ma il pericolo di valanghe resta forte e molti versanti devono ancora scaricarsi dopo le intense precipitazioni degli ultimi due giorni. Per questo, si va verso riaperture “a finestre” delle strade regionali chiuse nel pomeriggio di ieri, per consentire ai residenti e ai turisti che devono rientrare a valle di spostarsi.

In particolare, la strada regionale 47 per Cogne riaprirà temporaneamente dalle 16 alle 18.30, con un servizio di controllo visivo da parte della Protezione Civile nel canalone di Tsa-Sèche, ancora carico di neve. La strada resterà poi chiusa dalle 18.30 alle 6.30 di domani, quando dovrebbe aprire in via definitiva “salvo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo“, spiega il sindaco, Franco Allera. La decisione di riaprire la strada arriva dopo le osservazioni dall’elicottero e le valutazioni dei tecnici sugli accumuli nevosi presenti. Nel Comune ai piedi del Gran Paradiso, circa 2.000 persone sono bloccate dalla tarda mattinata di ieri a causa della chiusura preventiva della strada regionale 47 per pericolo valanghe.

Nella valle del Lys, a Gaby, la strada è stata riaperta per consentire di salire e scendere, con il controllo delle forze dell’ordine nella zona del paravalanghe di Bounisson dove ieri due valanghe hanno invaso la strada. I sindaci, dopo i pareri delle commissioni locali valanghe, hanno deciso una riapertura temporanea e vigilata, da adesso fino alle 18.30: i turisti rimasti bloccati, alcune centinaia, possono così rientrare a casa. Poi la strada chiuderà di nuovo e domattina ci sarà una nuova valutazione. “In alto c’è ancora molta neve“, informa il sindaco di Gaby, Francesco Valerio.

