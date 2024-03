Vento forte in Florida, rinviato il lancio della missione Crew-8

MeteoWeb

I 4 astronauti della missione Crew-8 NASA-SpaceX dovranno attendere almeno un giorno in più per il lancio, a causa di forti venti che impediscono il tentativo di decollo. Un razzo Falcon 9 di SpaceX dovrebbe portare l’equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale alle 22:53 ora locale (04:53 del 4 marzo ora italiana) dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida.

“Al momento, stiamo rinunciando al tentativo di lancio stasera a causa di venti di ascesa elevati,” ha spiegato un flight director di SpaceX durante una trasmissione web in diretta.

L’equipaggio e la missione Crew-8

Crew-8 è il 9° lancio con equipaggio di SpaceX per la NASA nell’ambito di un contratto multimiliardario per trasportare astronauti avanti e indietro dalla ISS. La missione invierà gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, oltre al cosmonauta russo Alexander Grebenkin, verso la Stazione per una missione di 6 mesi. Tutti gli astronauti di Crew-8 sono al 1° volo ad eccezione di Barratt, per cui sarà il 3°.

Gli astronauti erano già vestiti con le loro tute spaziali bianche SpaceX, ma non erano ancora partiti per il pad di lancio quando il lancio è stato rinviato. Dovranno eseguire di nuovo tutta la procedura tra poche ore.

L’ultimo ritardo è un ulteriore contrattempo per la missione Crew-8, che SpaceX ha già rimandato il liftoff in precedenza a causa di problemi meteorologici. SpaceX ha anche ritardato il lancio rispetto alle date obiettivo del 22 febbraio e del 28 febbraio per consentire più tempo di preparazione dopo il lancio del lander Odysseus il 18 febbraio, avvenuto dallo stesso pad.

Le previsioni meteo per l’ultimo tentativo di lancio erano incerte, con solo il 40% di possibilità di buone condizioni, secondo il 45° Squadrone Meteorologico Spaziale della Space Force degli Stati Uniti. La previsione per la prossima finestra di lancio è migliore, con il 75% di possibilità di buone condizioni.

SpaceX utilizzerà un nuovo razzo Falcon 9 per la missione Crew-8, ma la capsula Dragon è una veterana dei voli spaziali. Crew Dragon Endeavour è stata la prima di SpaceX a trasportare astronauti della NASA ed è al 5° volo spaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.