Maltempo, paura nel Varesotto: enorme voragine a Gavirate, evacuazioni nella notte

Durante la notte, una tempesta ha colpito l’intera provincia di Varese, impegnando i vigili del fuoco in numerosi interventi. La situazione più critica è stata riscontrata in via Rovera a Gavirate (Varese), dove si è aperta una voragine a causa del cedimento del manto stradale: ben 5 metri di larghezza e 6 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, i volontari di Laveno, e la Protezione Civile per contenere la situazione. Il vicesindaco di Gavirate, Massimo Parola, si è recato sul posto per supervisionare le operazioni. La voragine si è formata a soli 2 metri di distanza da un’abitazione, costringendo anziani genitori e la figlia ad essere evacuati in via precauzionale e a trovare rifugio presso la casa parrocchiale. Attualmente, si sta valutando la sicurezza strutturale dell’edificio e la necessità di chiudere la strada interessata.

