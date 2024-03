Maltempo in Lombardia nella notte di Pasqua: temporale nel Milanese, forti raffiche nel Varesotto

MeteoWeb

È in vigore un’allerta meteo della Protezione Civile per le regioni settentrionali dell’Italia, soprattutto per il Nord/Ovest. È stata dichiarata l’allerta arancione per alcune zone della Lombardia e gialla per aree di altre 6 regioni: Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Veneto. L’allerta arancione per il rischio idrogeologico riguarda i Laghi e le Prealpi Varesine, il Lario e le Prealpi occidentali e le Orobie bergamasche.

Durante la notte, un violento temporale ha colpito il Milanese, con alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari caduti nel capoluogo, dove i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire in numerose situazioni di pericolo. Fortunatamente, non si segnalano feriti o incidenti stradali gravi. Nel Varesotto, tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo, il forte vento ha abbattuto decine di alberi, ma senza conseguenze per le persone.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.