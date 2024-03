Xiaomi svela il prezzo massimo della sua auto elettrica premium

MeteoWeb

Le case automobilistiche cinesi, focalizzate sul settore elettrico, continuano ad essere impegnate in una feroce competizione per ridurre i prezzi. Oggi è il turno della divisione automobilistica del colosso tecnologico Xiaomi, che ha annunciato un prezzo inferiore a 500mila yuan (circa 64mila euro) per il suo primo veicolo elettrico di fascia premium, denominato SU7 (Speed Ultra). È quanto riportato dal South China Morning Post. La società svelerà ufficialmente la fascia di prezzo giovedì sera, iniziando contemporaneamente ad accettare ordini per l’auto.

È la prima volta che l’amministratore delegato Lei Jun fornisce dettagli sul prezzo di questo veicolo di fascia alta attraverso il suo account Weibo ufficiale. L’attesa per il lancio dell’auto è cresciuta considerevolmente dopo che Xiaomi ha presentato il veicolo a dicembre, annunciando l’ambizione di diventare uno dei principali attori nel settore automobilistico mondiale. Jun ha pubblicizzato SU7 come dotata di tecnologia in grado di offrire un’accelerazione superiore alle auto Tesla e ai veicoli elettrici Porsche.

SU7 sarà disponibile in 2 varianti: una con un’autonomia fino a 668 km con una singola carica e un’altra con un’autonomia fino a 800 km. A titolo di confronto, la Model S di Tesla ha un’autonomia fino a 650 km. Xiaomi ha dichiarato un impegno di circa 9 miliardi di dollari nell’industria automobilistica nel corso di un decennio ed è uno dei pochi nuovi attori nel mercato cinese dei veicoli elettrici ad aver ottenuto l’approvazione delle autorità, che finora sono state riluttanti ad aumentare l’eccesso di offerta. Le sue auto vengono prodotte da un’unità della casa automobilistica statale BAIC Group presso uno stabilimento di Pechino con una capacità annua di 200mila veicoli.

Il lancio di Xiaomi avviene in un momento di intensa guerra dei prezzi tra le case automobilistiche elettriche cinesi, guidata soprattutto da BYD, il marchio che ha superato Tesla come principale produttore di veicoli elettrici al mondo. Secondo un’analisi di 16.888.com riportata da Bloomberg, la casa automobilistica con sede a Shenzhen sta attualmente offrendo sconti su quasi tutti i modelli di auto elettriche e ibride che vende, come parte di una campagna di marketing che proclama “l’elettricità è più economica del petrolio“. BYD ha ridotto i prezzi su oltre 100 versioni di modelli esistenti rispetto a dicembre e ha lanciato altri 70 modelli con prezzi inferiori. Gli unici modelli non interessati provengono dal marchio Yangwang, lanciato di recente, inclusa la supercar appena svelata, che ha un prezzo di 1,68 milioni di yuan (circa 215mila euro).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.