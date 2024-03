Zermatt-Cervinia salterà dal calendario della coppa del mondo di Sci

MeteoWeb

Ormai manca solo la comunicazione ufficiale ma è ormai certo che nel calendario della prossima stagione di coppa del mondo non compariranno le discese uomini e donne di Zermatt-Cervinia. Lo hanno concordato a Saalback i vertici della Fis, insieme con quelli delle federazioni di Italia e Svizzera.

Presentate come prime vere competizioni internazionali – partenza in Svizzera ed arrivo in Italia – per aprire la stagione ad alta quota anche per le discipline veloci, le gare erano inserite nei calendari delle ultime due stagioni e avevano sollevato polemiche e proteste degli ambientalisti. Ma nessuna è stata mai disputata: il primo anno, ad inizio novembre, per mancanza di neve e quest’anno – un po’ posticipate – per la troppa neve ed il maltempo.

