Il 5 maggio il 4° Convegno UAP & Aerospazio del CSUW

MeteoWeb

Il 5 maggio 2024, il CSUW – Centro Studi UAP World con i ricercatori aderenti si riunisce per il 4° Convegno UAP & Aerospazio per dar spazio al pubblico, addetti ai lavori e media per ascoltare le peculiari ricerche che portano avanti su tematiche che devono essere affrontate con spirito di scientificità. Ogni relatore esporrà le proprie personali ricerche in una frizzante domenica nella tecnologica Sala Convegni Zeus presso il Simon Hotel di Pomezia.

Il CSUW è stato fondato nel 2021 dalla dottoressa Francesca Bittarello, nota ricercatrice a livello internazionale con all’attivo 3 libri sul fenomeno UAP, e tra le cariche onorarie del CSUW si annovera il Già Sottosegretario di Stato alla Difesa Gen. Domenico Rossi che sarà presente come Relatore il 5 maggio al Convegno e l’Arch. Paolo Monti, il primo al mondo ad aver inviato un’opera artistica nello spazio con il Satellite Edusat 37788.

I Convegni sono organizzati dalla stessa Francesca Bittarello con la sua azienda LUX-CO EDIZIONI e la partecipazione della Protezione Civile Echo di Pomezia. I convegni UAP-Aerospace sono la nuova generazione dei Convegni sugli Unidentified Anomalous Phenomena/Aerospace nella tecnologica Sala Congressi del Simon Hotel di Pomezia con tutti i comfort per i partecipanti. Dalle ore 10 alle 19 si terranno le Conferenze e dalle 13 alle 14 pausa pranzo.

Le Relazioni che si terranno al Convegno sono le seguenti:

Riccardo Narducci – Fede: scienza, storia un connubio spaziale

Domenico Rossi Già SSS Difesa UAP – Situazione negli spazi aerei italiani

Francesca Bittarello – Identificazione di un UAP in O.d.i.

Antonio Riggi – Può I.A. captare frequenze dallo spazio?

Fabrizio Albani – Materia ed energia oscura

Vasile Droj (scienziato rumeno) – La nuova teoria delle costanti universali

Stefano Innocenti – I razzi di Alberto Fenoglio

Patrizio Romano Mariotti – Luftwaffe: tecnologia aerospaziale

Paolo Monti e Laura Rossi – Architettura dello spazio cosmico

Per maggiori informazioni: www.convegnouapworld.com

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.