Mumbai investita da una violenta tempesta di polvere: decine tra morti e feriti | FOTO e VIDEO

Si teme che venti persone siano intrappolate sotto le macerie di un enorme cartellone pubblicitario crollato su una stazione di rifornimento nel mezzo di una forte tempesta di polvere a Ghatkopar, sobborgo nella parte orientale di Mumbai, in India. Le autorità hanno detto che almeno 4 persone sono morte e 59 sono rimaste ferite ma il bilancio potrebbe ancora cambiare. Il cartellone si trovava di fronte alla stazione di rifornimento. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano la struttura che crolla proprio nel mezzo della stazione di rifornimento. La struttura metallica del cartellone ha squarciato il tetto di diverse auto che si trovavano presso la stazione.

La Polizia ha comunicato che le squadre della National Disaster Response Force (NDRF) sono sul posto e stanno cercando i sopravvissuti intrappolati sotto le macerie.

Il vice Primo Ministro del Maharashtra, Devendra Fadnavis, ha affermato in un post su X che il governo dello stato ha ordinato un’indagine sull’incidente.

Gli effetti della violenta tempesta di polvere a Mumbai

Mumbai sorpresa dalla forte tempesta di polvere

Mumbai è stata colta di sorpresa dalla forte tempesta di polvere, che ha paralizzato i trasporti, sradicato alberi e strutture e provocato blackout in molti quartieri della capitale finanziaria. Il cielo si è oscurato quando la tempesta di polvere ha colpito la città. I treni locali, una sezione della rete metropolitana e i servizi aeroportuali sono stati temporaneamente interrotti mentre il cielo si faceva sempre più scuro.

“A causa del tempo inclemente e delle tempeste di polvere in città, l’aeroporto internazionale Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) ha temporaneamente sospeso le operazioni di volo per circa 66 minuti a causa della scarsa visibilità e delle raffiche di vento”, ha affermato l’aeroporto di Mumbai in una nota. “Le operazioni sono riprese alle 17:03. Durante questo periodo, l’aeroporto ha subito 15 deviazioni”.

La metropolitana non correva tra Aarey e Andheri East dopo che un cartellone pubblicitario è atterrato sul filo. I treni suburbani sono stati interessati dagli effetti della tempesta dopo che un palo delle attrezzature sopraelevato tra Thane e Mulund si è piegato a causa dei forti venti. I servizi suburbani sulla linea principale sono stati interrotti, ha detto il portavoce principale delle Ferrovie Centrali.

Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) di Mumbai ha emesso un “avviso nowcast” prevedendo un temporale accompagnato da fulmini e pioggia da moderata a intensa per Thane, Palghar e Mumbai.

La pioggia fuori stagione ha portato un po’ di tregua al caldo torrido, ma il blackout a Kalwa di Thane e in alcune altre aree ha causato ulteriori problemi ai residenti.

