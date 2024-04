L’acqua del Lago di Garda si tinge di rosso, “è sabbia del Sahara”

MeteoWeb

L’Amministrazione Comunale di Riva del Garda ha voluto tranquillizzare chi nelle scorse ore ha segnalato con preoccupazione la colorazione assunta in alcune zone dall’acqua del lago: “È solo sabbia“. “Il fenomeno è noto, non infrequente e, per questi giorni, ampiamente previsto. La presenza di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, infatti, richiama correnti calde dal deserto del Sahara, il che implica il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico, che la pioggia ha raccolto e convogliato nel lago,” ha spiegato l’Amministrazione Comunale. Per estrema prudenza, comunque, l’assessore alla qualità urbana Luca Grazioli e il tecnico comunale reperibile hanno compiuto un sopralluogo, non potendo che confermare che quella visibile nell’acqua del Garda è sabbia.

“È un fenomeno assolutamente naturale – spiega l’assessore Grazioli – che, ci dicono gli esperti, non costituisce in alcun modo un rischio per la salute. Non è nemmeno causato dal cambiamento climatico, ma è un fenomeno relativamente frequente che si è verificato anche negli ultimi anni. Interessa non solo l’Italia ma tutta l’Europa centrale“. È prevista una decisa attenuazione già da oggi.

