Maltempo, 4 metri di neve sulle Alpi: paesi seppelliti. Allarme fiumi e laghi. Danni per lo scirocco, allerta meteo al Centro/Sud

Il Nord Italia è flagellato dal maltempo in queste festività di Pasqua e Pasquetta condizionate dal meteo estremo. Quella di Pasquetta è stata una notte di piogge torrenziali su gran parte del Nord: in Liguria si sono verificati forti nubifragi e spiccano i 122mm caduti a Cabanne di Rezzoaglio (Genova); anche in Lombardia sono in atto piogge torrenziali tra cui spiccano i 172mm di pioggia caduti ai 1.969 metri di altitudine del Rifugio Capanna 2000 (Bergamo). Notevoli anche i 131mm di pioggia di Pescegallo di Gerola Alta (Sondrio).

Ma le precipitazioni più rilevanti sono quelle che hanno colpito il Piemonte, dove il peggio è passato e sono in corso le prime schiarite. Ma gli accumuli pluviometrici sono impressionanti: spiccano su tutti i 360mm di pioggia caduti da sabato a Sambughetto (Valstrona, Verbano-Cusio-Ossola), ma sono notevoli anche i 346mm di Montecresteste, i 345mm di Fobello, i 315mm di Piedicavallo, e sono tantissime le località che hanno superato i 300mm di pioggia nelle ultime 48 ore soprattutto nel Nord della Regione, nel Verbano-Cusio-Ossola, nel Vercellese e nel Biellese.

Proprio a causa di queste piogge torrenziali, il Lago Maggiore ha superato il livello di guardia nel territorio di Pallanza, nel Verbano-Cusio-Ossola, con ben 5 metri e 15 centimetri di altezza! Il livello del Lago Maggiore è ancora in lenta crescita, ma comunque si manterrà al di sotto della soglia di pericolo mentre il Lago d’Orta potrebbe raggiungere la soglia di guardia. Una frana ha interrotto la strada tra i territorio di Strona, Luzzogno e Inuggio, nel VCO, con circa 450 persone isolate.

Il maltempo sta provocando criticità in tutto il Nord. Clamorosa la grossa frana sull’Autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, chiusa in entrambi i sensi di marcia dopo quello che è successo all’alba di stamani.

Eccezionali nevicate sulle Alpi: superati i 4 metri in alta val Formazza

Le Alpi sono letteralmente seppellite da una nevicata di proporzioni eccezionali in alta quota: un’ottima notizia per i ghiacciai alpini e per gli approvvigionamenti idrici della prossima estate. La siccità di un anno fa è ormai un incubo completamente dimenticato. Questa notte la quota neve è scesa addirittura fino ai 1.000 metri sulle Alpi settentrionali e occidentali, mentre ha continuato a nevicare un po’ più in alto nel cuneese. A causa delle forti nevicate nella notte sono state segnalate singole grandi valanghe spontanee in particolare nel nord Piemonte; inoltre sono state segnalata valanghe spontanee con il piano di scivolamento sulla neve rossa di sabato.

Al momento gli accumuli più rilevanti misurati al suolo sono i seguenti:

403cm ai 2.453 metri del Piano dei Camosci in val Formazza

ai del in val 385cm ai 2.075 metri del Rifugio Zamboni Zappa di Macugnaga

ai del di Macugnaga 362cm ai 2.842 metri di Lavancher a Morgex

ai di a Morgex 340cm ai 2.566 metri di Grandes Murailles a Valtournenche

Davvero incredibile l’immagine della webcam di Riale, a 1.730 metri di altitudine in val Formazza, dove ha continuato a nevicare senza sosta per tutto il weekend:

Vento di scirocco forte come un Uragano questa notte tra Liguria e Piemonte

Nella notte di Pasquetta si è verificata inoltre una grande tempesta di scirocco tra Liguria e Piemonte, con raffiche degne di un uragano tropicale. In Liguria il vento ha raggiunto addirittura velocità di 168km/h al Lago di Giacopiane, 123km/h a Monte di Mezzo, 118km/h al Monte Pennello, 116km/h a Poggio Fearza, 113km/h a Belforte, 107km/h al Passo del Turchino, 104km/h a Framura, 93km/h a Corniolo, 92km/h al Monte Cappellino.

In Piemonte notevolissimi 118km/h a Capanne di Cosola, 116km/h a Voltaggio, 105km/h a cascina Barisona, 99km/h a Castellaro di Bosio, ️98km/h a Ponzone Abasse, 97km/h a Monterotondo di Gavi, 93km/h a Bric Berton di Ponzone, 88km/h a Casalotto di Mombaruzzo, ️87km/h ad Alice Bel Colle, 86km/h a Sardigliano.

In entrambe le Regioni, il vento ha provocato gravi danni abbattendo cavi elettrici, alberi e pali della segnaletica stradale. I Vigili del Fuoco sono al lavoro.

Il forte vento ha colpito anche il comasco e il varesotto, in Lombardia, dove sono in corso 40 interventi dei Vigili del Fuoco a Leggiuno, Malgesso, Laveno, Cantello e Dumenza per alberi caduti a seguito di forti raffiche di vento.

Allerta Meteo: al Centro/Sud una Pasquetta africana, ma nel pomeriggio cambia tutto

Al Centro/Sud è ancora una Pasquetta africana. Fa caldissimo per il foehn nella Sicilia tirrenica, ma fa molto caldo anche in Campania e nelle zone interne dell’Appennino: abbiamo già +32°C a Gioiosa Marea, +31°C a Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra e Rocca di Caprileone, +30°C a Palermo e Capo d’Orlando, +28°C ad Agropoli, +27°C a Boscotrecase, Boscoreale, Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Pomigliano d’Arco, Scafati, Battipaglia e Castellammare di Stabia, +25°C a Pescara, Caserta, Torre del Greco, Trapani e Milazzo, +24°C a Benevento, Avellino, Capua, Aversa, Positano, VIetri sul Mare, Vico Equense, Atripalda, Modica e Agrigento, +23°C a Napoli, Salerno, L’Aquila, Castelvolturno ed Ercolano, +22°C a Roma, Foggia e Campobasso.

Ancora abbondante la quantità di sabbia del Sahara che rende lo scenario tipicamente africano in tutto il Centro e il Sud:

Nelle prossime ore, però, la situazione cambierà rapidamente. Nel corso del pomeriggio-sera, infatti, il fronte freddo che vediamo dal satellite si sposterà proprio sul Centro/Sud, ripulendo l’aria, ripristinando condizioni di visibilità ottima e cielo terso con aria limpida e temperature in picchiata. Non mancheranno piogge e temporali, soprattutto al Centro Italia, forti tra Toscana, Umbria, Lazio e zone interne dell’Abruzzo, nel pomeriggio odierno:

