Gli agricoltori polacchi revocano il blocco durato mesi al confine con l’Ucraina

Oggi gli agricoltori polacchi hanno smesso di protestare all’ultimo passaggio di frontiera bloccato con l’Ucraina, hanno detto Kiev e Varsavia, sospendendo un blocco che si trascinava da mesi e inaspriva le relazioni bilaterali. Il Ministro dell’Agricoltura ucraino in una dichiarazione ha salutato il “lavoro costruttivo” della Polonia per revocare il blocco, affermando che i negoziati con Varsavia e le associazioni industriali non sono stati facili ma che “la cosa principale è che abbiamo un risultato”.

“Fortunatamente abbiamo tutte le direzioni al confine con la Polonia sbloccate“, ha detto il portavoce della guardia di frontiera ucraina Andriy Demchenko, aggiungendo che gli agricoltori polacchi hanno avuto libero accesso al valico Rava-Ruska. I camion hanno iniziato ad attraversare il confine in entrambe le direzioni questa mattina, ha detto. Il portavoce della guardia di frontiera polacca Andrzej Juzwiak ha detto a Reuters che l’accesso attraverso tutti i valichi verso l’Ucraina è “senza ostacoli“.

Gli agricoltori e i camionisti polacchi hanno bloccato i valichi di frontiera con l’Ucraina dalla fine dell’autunno dello scorso anno a causa delle preoccupazioni per la concorrenza sleale. Hanno citato l’inazione del governo per la perdita di affari a favore dei concorrenti stranieri dopo la guerra della Russia contro l’Ucraina, con i camionisti ucraini esentati dal chiedere il permesso per attraversare il confine polacco.

I camion che trasportano prodotti cerealicoli – la questione centrale che ha fatto arrabbiare i manifestanti polacchi – dovranno ancora affrontare alcune restrizioni, ha affermato il servizio di frontiera ucraino. “Allo stesso tempo, i camion che trasportano cereali non potranno entrare in Polonia. Questo tipo di carico può viaggiare attraverso la Polonia solo in modalità transito“, ha affermato il servizio tramite l’app di messaggistica Telegram.

“Credo che tali blocchi appartengano al passato”, ha scritto su Facebook l’ambasciatore ucraino in Polonia Vasyl Zvarych. “Invece di bloccare, collaboreremo ancora più strettamente”.

Le proteste hanno attirato aspre critiche da parte dei decisori ucraini mentre le tensioni al confine si intensificavano in inverno. Varsavia e Kiev sono state impegnate in colloqui a diversi livelli per cercare di trovare una soluzione. A marzo, Ucraina e Polonia hanno acclamato i progressi nei colloqui sulle importazioni agricole, ma l’accordo è rimasto sfuggente poiché i Paesi hanno cercato di colmare il divario tra le loro posizioni sugli interessi economici e di sicurezza.

