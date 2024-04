Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo di 9 e 10 Aprile: ecco la traiettoria del Ciclone

MeteoWeb

L’Italia si sta godendo questo weekend tardo primaverile con temperature molto miti, più tipiche di fine maggio che di inizio aprile, ma nei prossimi giorni tornerà il maltempo. E sarà anche molto forte. Anzi, proprio il caldo anomalo di queste ore lo renderà ancor più estremo. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, infatti, hanno confermato il transito di un violento ciclone di origine nord Atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale. L’Italia ne sarà colpita in pieno.

Nel video a corredo dell’articolo possiamo vedere la traiettoria del ciclone prevista nell’ultimo aggiornamento delle mappe sinottiche del modello europeo ECMWF: la tempesta arriverà sull’Italia nord/occidentale nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile, poi scenderà giù sul Maghreb passando sulla Sardegna per poi stabilizzarsi per tutto il prosieguo della settimana tra Algeria e Tunisia.

Gli effetti di questa perturbazione saranno molto importanti sull’Italia: già martedì, il 9 aprile, avremo forti piogge e temporali al Nord/Ovest. Nella notte successiva il maltempo si intensificherà al Nord/Ovest, estendendosi a tutto il Nord, con un brusco calo delle temperature che riporterà la neve sulle Alpi. Mercoledì sarà anche la giornata del transito del fronte freddo al Centro/Sud, dove avremo una squall-line temporalesca in mattinata sul basso Tirreno e un calo delle temperature particolarmente rapido.

Tuttavia, per i dettagli più approfonditi sulle zone più colpite e l’entità del maltempo, ci aggiorneremo nei prossimi bollettini: mancano ancora tre giorni e i prossimi aggiornamenti dei modelli saranno determinanti per identificare l’esatta traiettoria del Ciclone e, di conseguenza, i termini del maltempo lungo l’Italia. Ne parleremo approfonditamente su MeteoWeb.

