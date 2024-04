Storica ondata di caldo in Europa: enorme nube di Sabbia del Sahara, allarme “piogge rosse” in Svezia e Danimarca

MeteoWeb

La Sabbia del Sahara è ancora protagonista del clima europeo in quest’inizio di aprile 2024. L’eccezionale ondata di caldo che sta interessando l’Europa, infatti, è accompagnata da un’enorme quantità di polvere desertica che risale dal Maghreb verso l’Europa centrale e settentrionale. Il picco di concentrazioni di Sabbia del Sahara sarà tra stasera e domani, ma già adesso l’atmosfera è desertica in gran parte d’Europa.

L’Italia è interessata marginalmente da questa risalita di Sabbia del Sahara, che comunque oggi sta oscurando il sole nelle Regioni del Nord/Ovest. Eloquente l’immagine del Rifugio Balma nel Parco naturale dell’Orsiera Rocciavré, sulle Alpi cuneesi, dove la neve è diventata rossa:

L’ondata di caldo è iniziata ieri e raggiungerà il suo picco massimo tra oggi e domani: in gran parte d’Europa saranno stravolti tutti i record di caldo mensile e anche in Italia le temperature sono in forte aumento. Eloquente l’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare da cui si evince molto bene la vastità eccezionale della nube di sabbia del Sahara che offusca il cielo da Marocco e Algeria fino a Danimarca e mar Baltico già questa mattina:

Questa sabbia del Sahara cadrà copiosamente al suolo con le piogge in arrivo nel pomeriggio-sera di martedì 9 aprile in Germania, Danimarca e Svezia dove il suolo si tingerà di rosso per l’enorme quantità di materiale desertico che la pioggia trascinerà giù. Impressionanti le carte con le previsioni dell’accumulo di sabbia del Sahara al suolo in questi Paesi nordici, dove un evento di questo tipo è davvero rarissimo e desterà enorme stupore nella popolazione:

