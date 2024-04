Al via super ondata di caldo in Europa: già picchi di +32°C in Francia

MeteoWeb

L’Europa piomba improvvisamente in estate a causa di una potente ondata di caldo determinata dalla rimonta dell’anticiclone africano. Questa intensa ondata di caldo, eccezionale per la sua precocità, inizia oggi ma sarà nei prossimi due giorni, domenica 7 e lunedì 8 aprile, che si raggiungeranno picchi di temperatura che stravolgeranno tutti i record per il mese di aprile in molti Paesi dell’Europa centrale. Centinaia di record sono pronti ad essere spazzati via da ovest a est in Europa (Italia esclusa, dove comunque farà molto caldo), con +35°C in Francia e massime oltre i +30°C in Germania, mentre altre centinaia di record arriveranno nei prossimi giorni nell’Est Europa.

Oggi in Francia si registrano già picchi di +32°C, soprattutto a ridosso dei Pirenei. Tra i dati più importanti segnaliamo: +32°C all’Aeroporto di Pau-Pyrénées, +30°C all’Aeroporto di Basilea-Mulhouse, Tarbes, Biarritz, Espelette, +29°C a Strasburgo, Bourges, Saint-Girons. Da sottolineare l’incredibile temperatura minima di +22,5°C a Biarritz, sopra il record di giugno! Picchi di +32°C anche in Spagna, come all’Aeroporto di Almeria, e +31°C a Bilbao.

In Germania spiccano i +29°C registrati a Friburgo e i +28°C a Öhringen. Picchi di +29°C anche in Austria, all’Aeroporto di Innsbruck, +28°C a Bruck an der Mur e Bischofshofen, +27°C a Salisburgo. Raggiunti +29°C anche in Svizzera, a Chur-Ems, e +28°C a Delsberg e Binningen. Picchi di +28°C in Repubblica Ceca, per la precisione a Doksany, e di +25-26°C in Slovacchia (+25°C a Bratislava). Gran caldo anche sui Balcani, con picchi di +31°C a Zenica e +27°C a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, +29°C in Grecia e +27°C in Croazia, anche nella capitale Zagabria, e in Serbia.

Due giorni di caldo record

Come anticipato, questo è solo l’inizio dell’ondata di caldo che colpirà l’Europa: domani e dopodomani saranno stravolti tutti i record di aprile in Francia, Svizzera, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Paesi Baltici. È clamoroso che ciò si verifichi a inizio aprile, considerando che tutti i record mensili risalgono all’ultima decade di aprile, quando ci si allontana di più dall’inverno e ci si avvicina all’estate. Questa ondata di caldo, dunque, è eccezionale perché arriva a inizio mese e stravolgerà tutti i record con valori clamorosi: avremo addirittura +35°C in Francia e Germania domani, domenica 7, e lunedì 8 aprile.

Da notare che lo zero termico schizzerà verso alto, su valori che sarebbero estremi anche in estate: al Centro-Nord dell’Italia si posizionerà sui 4000 metri ma potrebbe raggiungere i 3000 metri anche in Germania e Danimarca, forse persino nel sud della Scandinavia, davvero clamoroso.

Da segnalare anche il ritorno di importanti quantità di sabbia e polvere dal Sahara che risalgono dal Maghreb e che tingeranno i cieli di rosso su gran parte del Continente, portando scenari desertici anche a latitudini nordiche.

Questa ondata di caldo arriva dopo che tra fine marzo e primi giorni di aprile, molti Paesi europei e africani hanno battuto centinaia di record di temperatura.

