Previsioni Meteo: caldo estivo domenica e lunedì, poi arriva un violentissimo ciclone che riporterà il maltempo

MeteoWeb

Splende il sole e fa molto caldo nel weekend in tutt’Italia: oggi le temperature hanno già raggiunto sulla Penisola ben +26°C a Cosenza, +25°C a L’Aquila e Foggia, +24°C a Roma, Ferrara e Jesi, +23°C a Firenze, Trento, Bolzano, Rovereto, Cesena, Imola, Faenza, Forlì e Campobasso, +22°C a Milano, Bologna, Verona, Padova e Frosinone. E fa ancora più caldo sulle isole: in Sardegna abbiamo +29°C a Porto Pino, +28°C a Santadi e Ossi, +27°C a Oristano, +25°C a Sassari, Carbonia e Iglesias, +24°C a Cagliari; in Sicilia abbiamo +27°C a Caltanissetta, +26°C a Scordia, +25°C a Letojanni, +24°C a Catania, Siracusa e Partanna.

Nei prossimi due giorni, domenica 7 e lunedì 8 aprile, le temperature aumenteranno ulteriormente raggiungendo valori tipicamente estivi con picchi di +30°C diffusi ovunque in Italia: al Nord, al Centro e al Sud. Farà ancora più caldo in Europa dove un po’ ovunque, da Francia e Germania a Danimarca, Repubblica Ceca, Polonia e Paesi Baltici, verranno stravolti tutti i record di caldo mensile.

Inquietante la lingua di Sabbia del Sahara che risalirà dal Maghreb sul Nord Europa, inglobando anche l’Italia (sarà molto abbondante al Nord, meno al Sud) e tingerà i cieli di rosso su gran parte del Continente, portando scenari desertici anche a latitudini nordiche.

Questa situazione estiva, eccezionalmente anomala per inizio aprile, si concluderà presto: già martedì 9 aprile tornerà il maltempo al Nord/Ovest per effetto di un profondo ciclone che scivolerà dall’Atlantico settentrionale nel cuore del Mediterraneo tramite la Valle del Rodano. Una volta raggiunto il Mediterraneo, questo ciclone diventerà una tempesta violentissima che mercoledì 10 riporterà maltempo diffuso in tutt’Italia, anche se la traiettoria della tempesta è ancora incerta.

Sul medio-lungo termine ci sono prospettive di maltempo, con forti sbalzi termici e possibili incursioni fredde fuori stagione. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.