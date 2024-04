Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Centro/Sud: temperature in forte calo, ancora neve tra 24 e 25 Aprile!

MeteoWeb

Mentre al Nord Italia continua ad imperversare il maltempo tipicamente invernale che già ieri aveva proiettato il settentrione in pieno inverno, le condizioni meteo avverse si spostano verso il Centro/Sud dove sta arrivando il fronte freddo di questa nuova perturbazione. Le prime piogge stanno interessando la Puglia meridionale e la Calabria occidentale, ma nei prossimi due giorni – mercoledì 24 e giovedì 25 aprile – il maltempo sarà sempre più diffuso ed esteso in tutte le Regioni centro-meridionali.

Già domani, mercoledì 24, avremo forti piogge e temporali sin dal mattino in Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, ma anche Toscana, Umbria e zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Attenzione ai fenomeni estremi anche in Puglia. Al Nord persisterà maltempo sparso al Nord/Est. Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà in Calabria e Campania, ma avremo fenomeni intensi anche su Marche, Umbria, Abruzzo e zone interne del Lazio, oltre al persistere di fenomeni estremi in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il maltempo continuerà anche dopodomani, giovedì 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione: avremo piogge e temporali sparsi su gran parte del Centro/Sud, con temperature in ulteriore diminuzione.

La neve cadrà diffusamente sull’Appennino, a quote clamorosamente basse per il periodo. Nella mattinata di mercoledì 24, addirittura avremo neve a 700–800 metri di altitudine in Sardegna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, mentre nevicherà oltre i 1.000 metri in Campania e oltre i 1.200 metri in Calabria e Sicilia. Attenzione, a valle e persino sulle coste, alle forti grandinate.

