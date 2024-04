Allerta Meteo, è tornato l’inverno! Inizia lungo periodo di maltempo e freddo anomalo in tutt’Europa!

MeteoWeb

E’ tornato l’inverno, che adesso si prenderà una bella rivincita dopo aver latitato proprio nei mesi invernali stravolti da El Niño. Le temperature sono crollate dopo l’irruzione fredda di ieri sera con la clamorosa nevicata di Lubiana, in Slovenia, e il freddo intenso accompagnato da forte maltempo sul Nord Italia. Stamani la colonnina di mercurio è piombata fino a 0°C in alcune località della pianura Padana in Piemonte e fino a +2°C nelle altre Regioni del Nord, ma diminuirà ancora nei prossimi giorni. Tra oggi e domani, inoltre, il fronte freddo si estenderà anche al Centro/Sud dove abbiamo comunque già avuto un imponente calo delle temperature.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente in modo particolare nella giornata di domani, giovedì 18 aprile, con forti temporali nell’alto Adriatico e sparsi in tutto il Centro Italia. Ma in generale il clima rimarrà variabile e instabile ogni giorno, con forti venti, rovesci, temporali, piogge e nevicate sui rilievi.

L’elemento più importante che caratterizzerà i prossimi giorni, e anzi le prossime settimane, sarà il freddo anomalo. Per la prima volta dopo nove mesi, avremo una lunga anomalia termica negativa in tutt’Italia e in tutt’Europa. Con ogni probabilità durerà fino a inizio maggio, forse si prolungherà ancora nei prosieguo del mese di maggio. Le temperature saranno fino a 10-12°C inferiori rispetto alle medie del periodo, assestandosi quindi su valori tipicamente invernali ma fuori stagione, con due-tre mesi di ritardo.

Previsioni Meteo, le anomalie termiche in Europa fino al 3 maggio: che freddo, carte da brividi!

Nei prossimi giorni, attenzione al forte maltempo che dopodomani – venerdì 19 aprile – colpirà in modo estremo un po’ tutto il Sud: avremo forti temporali con piogge torrenziali in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria occidentale e Sicilia tirrenica. Le temperature diminuiranno ulteriormente la punto che tornerà la neve sull’Appennino, abbondante oltre i 1.500/1.600 metri di altitudine. Già domani, giovedì 18 aprile, le nevicate saranno intense e abbondanti sull’Appennino centrale tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, oltre i 1.400 metri di altitudine, localmente anche più in basso.

Attenzione alle forti grandinate sulle coste. Possibili anche tornado, a causa dei contrasti termici dopo il caldo anomalo delle scorse settimane.

