Maltempo, irrompe l’aria fredda al Nord-Est: clamorosa nevicata a Lubiana, blackout a Trieste

Sta irrompendo l’aria fredda al Nord-Est che determinerà un brusco cambiamento delle condizioni meteo sull’Italia nelle prossime ore. Dopo quelli del primo pomeriggio, forti temporali continuano a colpire il Friuli Venezia Giulia, interessando in questo momento il sud della regione. Tempesta anche sulla città di Trieste, rimasta senza corrente per 15-20 minuti a causa del maltempo in atto, ma la fornitura di energia elettrica è stata poi ripristinata. Sopra il Carso, si registra invece pioggia mista a neve grazie all’ingresso dell’aria fredda.

Tra i dati pluviometrici più importanti registrati finora in Friuli Venezia Giulia, segnaliamo: 56mm a Piano d’Arta, 36mm a Pulfero, 30mm a Povoletto, 26mm a Udine.

L’ingresso dell’aria fredda è reso ancora più evidente dalla situazione in Slovenia. La capitale Lubiana, che ieri registrava +26°C, oggi si ritrova sotto una clamorosa nevicata, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. La neve sta già scendendo in pianura in alcune parti dello stato e le temperature sono in picchiata.

