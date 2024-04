Allerta Meteo Valle d’Aosta: Courmayeur chiude parchi e cimitero per vento

MeteoWeb

Il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla (ordinaria criticità) per vento forte, valido su gran parte del territorio della Valle d’Aosta, ad eccezioni delle valli del Gran Paradiso, per le quali è stata diramata solo una segnalazione. Vista la criticità, il comune di Courmayeur ha “vietato l’accesso a chiunque nelle aree verdi comunali, cimitero comunale, pista sterrata della Margherita e via delle Greggi”.

“Intense correnti in quota – si legge nel bollettino del Centro funzionale regionale – da nord-ovest determinano condizioni di vento forte proveniente da ovest-nord ovest nelle valli, e da nord-ovest in montagna su gran parte della regione, a partire dal pomeriggio odierno e sino a fine mattinata di domani, con fase più marcata tra la serata odierna e le prime ore di domattina. Attenuazione parziale del vento da domani pomeriggio“.

