Allerta Meteo Veneto: persiste criticità idraulica sul bacino del Po

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un nuovo avviso che conferma la fase di attenzione per criticità idraulica (allerta meteo gialla) riferita solamente al bacino Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige. L’avviso vale dalle ore 14 di oggi alle 12 di domani, domenica 7 aprile.

La criticità è riferita al transito del colmo di piena lungo le sezioni venete del fiume Po: nel tratto Veneto, a partire dalla sezione di Polesella e la zona del delta, il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture ivi presenti. Si raccomanda ai Comuni ed agli Enti gestori di interdire l’accesso alle golene aperte e chiuse compreso l’utilizzo delle piste ciclabili ivi presenti, e di mantenere la massima attenzione lungo il corso d’acqua.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, non sono previste precipitazioni.

