Alluvione negli Emirati, l’Egitto interrompe i voli

Il traffico aereo tra l’Egitto e gli Emirati è stato drasticamente interrotto a causa di un’ondata di maltempo che ha colpito i Paesi del Golfo con piogge torrenziali e inondazioni. Le autorità della navigazione aerea egiziana hanno comunicato che, all’alba di oggi, sono stati cancellati diversi voli programmati per questa mattina. Tre voli in particolare, tra l’aeroporto del Cairo e gli aeroporti di Ras Al Khaimah, Sharjah e Dubai, sono stati sospesi in attesa di una valutazione continua delle condizioni atmosferiche.

La prima serie di voli cancellati includeva un servizio Cairo-Ras Al Khaimah e un Cairo-Sharjah operati dalla compagnia Air Arabia, seguiti da un volo Cairo-Dubai della Emirates Airlines. EgyptAir, a sua volta, ha dovuto cancellare due dei suoi voli previsti tra il Cairo e Dubai a causa delle avverse condizioni meteo. La compagnia ha assicurato che i voli riprenderanno non appena le condizioni si stabilizzeranno.

