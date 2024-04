Un’altra luna potrebbe essere in orbita attorno alla Terra, scoperta l’origine violenta

MeteoWeb

Un asteroide che ruota velocemente e orbita in sincronia con la Terra potrebbe essere un pezzo “ribelle” della Luna. Gli scienziati pensano di sapere esattamente da quale cratere lunare provenga. Un nuovo studio, pubblicato su Nature Astronomy, ha rilevato che l’asteroide near-Earth 469219 Kamo’oalewa potrebbe essere stato lanciato nello Spazio quando una roccia spaziale larga 1,6 km ha colpito la Luna, creando il cratere Giordano Bruno. La riflettanza della luce di Kamo’oalewa corrisponde a quella della roccia lunare, e le sue dimensioni, età e rotazione corrispondono tutte a quelle del cratere largo 22 km, che si trova sul lato nascosto della Luna, hanno riferito i ricercatori.

Scoperta l’origine della quasi-luna Kamo’oalewa

La Cina prevede di lanciare una missione verso l’asteroide nel 2025. Chiamata Tianwen-2, la missione riporterà pezzi di Kamo’oalewa circa 2,5 anni dopo. “La possibilità di un’origine di origine lunare aggiunge fascino inaspettato alla missione e presenta ulteriori sfide tecniche per il ritorno del campione,” ha affermato Bin Cheng, scienziato planetario presso l’Università di Tsinghua e coautore del nuovo studio, come riportato da Science.

Kamo’oalewa è stato scoperto nel 2016 dai ricercatori dell’Haleakala Observatory alle Hawaii. Ha un diametro di circa circa 30-60 metri ed effettua una rotazione ogni 28 minuti. L’asteroide orbita attorno al Sole seguendo un percorso simile a quello della Terra, a volte avvicinandosi entro 16 milioni di km.

Studi successivi hanno suggerito che gli spettri di luce riflessi da Kamo’oalewa erano molto simili agli spettri riflessi dai campioni riportati sulla Terra dalle missioni lunari, così come ai meteoriti che provenivano dalla Luna.

Cheng e i colleghi hanno prima calcolato quali dimensioni dell’oggetto e quale velocità di impatto sarebbero necessarie per espellere un frammento come Kamo’oalewa dalla superficie lunare, nonché quale dimensione del cratere verrebbe lasciato. Hanno calcolato che l’asteroide avrebbe potuto essere il risultato di un impatto di 45 gradi a circa 18 km/s e avrebbe lasciato un cratere largo da da 10 a 20 km.

Ci sono decine di migliaia di crateri di quelle dimensioni sulla Luna, ma la maggior parte sono antichi, hanno spiegato i ricercatori. Gli asteroidi near-Earth di solito vagano nello Spazio per circa 10 milioni di anni, o al massimo fino a 100 milioni di anni, prima di schiantarsi contro il Sole o un pianeta o essere scagliati completamente fuori dal Sistema Solare. Osservando i crateri più giovani, il team ha ristretto la scelta dei contendenti a poche decine di opzioni.

Il cratere Giordano Bruno

I ricercatori si sono concentrati su Giordano Bruno, che corrispondeva ai requisiti sia per taglia che per età. Hanno scoperto che l’impatto che ha formato Giordano Bruno avrebbe potuto creare fino a 3 oggetti simili a Kamo’oalewa ancora esistenti. Ciò rende il cratere Giordano Bruno la fonte più probabile dell’asteroide, hanno concluso i ricercatori. “È come scoprire da quale albero proviene una foglia caduta a terra in una vasta foresta,” ha spiegato Cheng su X

La conferma arriverà dopo che la missione Tianwen-2 riporterà un pezzo di Kamo’oalewa sulla Terra. Gli scienziati hanno già un campione di quello che si ritiene sia il materiale espulso dal cratere Giordano Bruno nel campione Luna 24, un frammento di roccia lunare riportato sulla Terra in una missione della NASA del 1976. Confrontando i 2, i ricercatori hanno potuto verificare l’origine di Kamo’oalewa.

