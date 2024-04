Apple ha rimosso WhatsApp e Threads dal suo App Store in Cina dopo un ordine del governo cinese

MeteoWeb

Nella più recente escalation delle tensioni tra il gigante della tecnologia Apple e il governo cinese, oggi è emersa la notizia che Apple ha rimosso le app di messaggistica WhatsApp e Threads dal suo App Store cinese su richiesta della Cyberspace Administration cinese (CAC). Questa mossa, che ha scatenato un dibattito su questioni di sicurezza e censura, ha evidenziato ancora una volta la delicata intersezione tra le politiche aziendali globali e le restrizioni locali.

WhatsApp e Threads: minacce per gli utenti cinesi

Secondo quanto riportato, la CAC ha identificato WhatsApp e Threads come potenziali minacce per la sicurezza degli utenti cinesi. Questa decisione è stata presa in seguito alla scoperta di contenuti provocatori riguardanti il presidente cinese Xi Jinping sulle piattaforme di proprietà di Meta, l’azienda madre di WhatsApp. Tale comportamento, considerato una violazione delle leggi cinesi sulla sicurezza informatica, ha portato alla richiesta di rimozione delle app dall’App Store cinese.

Apple, pur rispettando le leggi della Cina, ha espresso la sua disapprovazione per questa mossa. In una dichiarazione ufficiale, l’azienda ha affermato di essere “obbligata a seguire le leggi dei paesi in cui opera, anche quando non è d’accordo“. Tuttavia, ha chiarito che le app rimangono disponibili per il download in altri store digitali.

Tensioni tra Stati Uniti e Cina

Questa decisione non è un caso isolato, ma è parte di un quadro più ampio di tensioni tra Stati Uniti e Cina nel settore tecnologico. Recentemente, le autorità statunitensi hanno avanzato proposte per vietare TikTok, un’app di proprietà della cinese ByteDance, negli Stati Uniti, a meno che l’azienda non accetti di venderla. Questo è solo uno degli ultimi episodi di una serie di scambi duri tra le due potenze.

Il presidente Biden ha anche adottato misure per limitare le esportazioni di microchip verso la Cina, mentre Pechino ha risposto vietando i chip di memoria del produttore statunitense Micron. Questo ciclo di rappresaglie commerciali ha avuto un impatto significativo sul settore tecnologico della Cina e globale, coinvolgendo ora due dei colossi del tech statunitense, Apple e Meta.

Si prevede che la tensione tra Stati Uniti e Cina nel settore tecnologico continuerà a crescere, con potenziali implicazioni significative non solo per le aziende coinvolte, ma anche per gli utenti e la sicurezza informatica globale. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche geopolitiche e commerciali mentre le due potenze cercano di bilanciare i propri interessi nazionali e globali.

