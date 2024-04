Arabia Saudita bersagliata dal maltempo: piogge torrenziali e fiumi di grandine | VIDEO

MeteoWeb

Forti grandinate hanno colpito duramente l’Arabia Saudita nei giorni scorsi, ed in particolare il governatorato di Al Namas, parte della regione di Asir, con danni significativi. L’area ha registrato piogge intense e moderate, accompagnate da rovesci di grandine iniziati da domenica mattina, che hanno interessato la maggior parte delle parti dell’area. Le città di Abha e Khamis Mushayt, insieme ai governatorati di Rijal Alma’, Al Namas e Tanuma, hanno registrato piogge e grandinate consistenti. Strade principali e vie secondarie sono state imbiancate.

Le autorità locali hanno risposto dispiegando lavoratori e squadre sul campo per rimuovere la grandine dalle strade principali e dalle vie al fine di facilitare il ripristino della normale circolazione del traffico. Le piogge si sono estese a vari governatorati all’interno della regione di Asir, tra cui Balqarn, Barq, Mahayil, Al Majaridah, Sarat Ubaida, Ahad Rufaidah e città associate ai governatorati di Tarib, Al Amwah e Bisha.

Aree come la città di Abha, Al Namas, Tanoma e i centri urbani vicini hanno registrato nebbia, causando un calo delle temperature al di sotto dei 10°C in luoghi elevati. Le forti piogge hanno causato allagamenti improvvisi in alcune valli.

La capitale Riyadh, insieme ad altri governatorati e città della regione di Riyadh, ha affrontato piogge torrenziali, venti ad alta velocità e rovesci di grandine ieri.

