Aria polare in Piemonte: minime vicine allo zero e gelate

Aria polare sul Piemonte. L’abbassamento delle temperature, che è iniziato già nella giornata di mercoledì 17 aprile, dovrebbe avere il suo periodo più marcato nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19, con le minime molto vicino allo zero e al di sotto in qualche zona. Sono possibili gelate – secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – soprattutto lungo i corsi d’acqua e in conche e avvallamenti. Non sono previste nebbie poiché i venti settentrionali – spiega Arpa – “ridurranno considerevolmente l’umidità dell’aria”.

