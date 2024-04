Previsioni Meteo Piemonte: nubi in aumento e piogge sparse

MeteoWeb

“Una vasta saccatura interessa tutta l’Europa centro-orientale e guida un susseguirsi di minimi barici verso il bacino del Mediterraneo. Nel pomeriggio uno di essi, formatosi sulle Francia meridionale, transita sulle Alpi Marittime, per dirigersi verso il Tirreno e determina un aumento della nuvolosità nonché fenomeni sparsi sulle zone pedemontane“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Il successivo ingresso di aria fredda di matrice polare con venti settentrionali sostenuti, provoca un ulteriore calo delle temperature e un generale rasserenamento dalla sera. Domani e sabato l’addossarsi della saccatura alle Alpi porta deboli nevicate sulle aree di confine settentrionali e il protrarsi della ventilazione settentrionale, che diviene più intensa sabato, con valori moderati fino sulle pianure orientali. Domenica assisteremo ad un cambio di circolazione, con aumento delle nubi dalla serata“.

Domani, secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte è previsto cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature. Dal pomeriggio addensamenti anche compatti sui rilievi di confine nordoccidentali e settentrionali. Precipitazioni deboli nella seconda parte della giornata su Alpi Graie, Pennine e Lepontine di confine, nevose oltre 1400-1600 m. Zero termico in aumento fino a 2000-2500 m sul Cuneese, altrove valori più bassi, tra 1700 e 2000 m. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti moderati da nordovest sulle Alpi in intensificazione dal pomeriggio fino a forti o localmente molto forti, con rinforzi nelle vallate alpine nordoccidentali per locali condizioni di foehn; sull’Appennino debole tramontana nelle ore prima dell’alba e venti deboli o localmente moderati da sud nelle ore successive. Venti deboli variabili in pianura, da sud sull’Alessandrino in serata.

