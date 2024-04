Brillante macchia rossa appare nei cieli del Texas, “un nuovo fenomeno aurorale?”

MeteoWeb

Nella notte del 10 aprile, alle 02:14 ora locale, l’astrofilo Abdur Anwar ha alzato gli occhi e ha visto una brillante macchia rossa sopra il Big Bend National Park, in Texas. “L’ho fotografata usando il mio telefono Google Pixel 6a in modalità notturna,” ha raccontato a SpaceWeather.com. “Si tratta di un nuovo fenomeno aurorale?” ha chiesto. In realtà, è solo SpaceX.

Circa 90 minuti prima che la macchia rossa comparisse, un razzo Falcon 9 è decollato dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, trasportando 23 satelliti Starlink in orbita terrestre bassa. Dopo il dispiegamento dei satelliti, il secondo stadio del razzo ha eseguito una combustione di deorbita, dando vita alla macchia rossa.

Non è la prima volta che questo particolare fenomeno viene osservato. “Ne vediamo da 2 a 5 ogni mese,” ha raccontato Stephen Hummel del McDonald Observatory in Texas, che ha fotografato un’altra macchia rossa lo scorso novembre. “La macchia viene creata da una reazione chimica. Il motore del razzo in discesa spruzza acqua e anidride carbonica nell’alta atmosfera – fino a 400 libbre di gas di scarico. Una complicata serie di reazioni di scambio di carica tra queste molecole e gli atomi di O+ produce luce rossa a una lunghezza d’onda di 6300 Å – casualmente, lo stesso colore delle aurore rosse,” spiega il sito specializzato SpaceWeather.com. Il Texas sembra essere un ottimo luogo per osservare questo fenomeno, ciò perché, “per le missioni Starlink lanciate dalla Florida, è il luogo corretto per una combustione di deorbita per far precipitare il secondo stadio del razzo nell’Atlantico meridionale. Le combustioni avvengono circa 90 minuti dopo il lancio – proprio quando Anwar ha visto la macchia“.

