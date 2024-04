Caldo in quota: a Cortina riappare la cascata sulla Tofana di Rozes

MeteoWeb

L’aumento delle temperature, anche in alta quota, ha riproposto a Cortina d’Ampezzo lo spettacolo della cascata della Tofana di Rozes, montagna delle Dolomiti in provincia di Belluno. Un fenomeno che tradizionalmente per gli ampezzani segna l’arrivo del disgelo anche in alta quota perché la cascata è formata dallo scioglimento della neve sulla cima della Tofana. In genere, il fenomeno accade tra maggio e giugno ma quest’anno è arrivato in anticipo a causa dell’aumento delle temperature in quota dovuto ad una poderosa rimonta dell’anticiclone africano che fa schizzare in alto lo zero termico.

