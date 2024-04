Caldo a Palermo: anche a Pasquetta la spiaggia di Mondello invasa dai bagnanti

MeteoWeb

La spiaggia di Mondello è stata nuovamente invasa dai bagnanti, tra cui molti turisti che hanno scelto il capoluogo siciliano come meta per trascorrere le festività pasquali. Complice il gran caldo con punte di +30°C, diversi si sono anche tuffati in mare. Anche ieri, nonostante la foschia, numerose persone hanno trascorso la giornata al mare. Nel frattempo, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha confermato il divieto barbecue nel parco della Favorita, misura che sarà in vigore anche durante il 25 aprile e il 1° maggio.

