Forte caldo sulla Sicilia tirrenica: a Mondello spiaggia presa d’assalto | VIDEO

MeteoWeb

È stata una Pasqua molto calda su quasi tutta l’Italia a causa del vento di scirocco ma in una particolare zona è stata praticamente estiva, ossia sulla Sicilia Tirrenica. Proprio qui, infatti, l’effetto favonio ha portato le temperature ad abbattere il muro dei +30°C, con picchi di +32°C a Palermo, Termini Imerese e qualche altra località. In tale contesto, le spiagge sono state prese d’assalto nel Palermitano. Emblematiche le immagini che arrivano da Mondello, dove moltissime persone si sono recate in spiaggia a prendere il sole e qualcuno si è anche concesso un bagno in mare. Affollati i tavolini di bar e ristoranti sul mare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.