Caldo estremo in quota: zero termico schizza a 4.300 metri, mai così in alto ad aprile

La rimonta di un poderoso anticiclone sta stravolgendo il meteo in Europa, facendo impennare le temperature e lo zero termico su valori record e trasportando grandi quantità di sabbia e polvere dal Sahara. Oggi, nel Nord Italia lo zero termico ha superato i 4.300 metri, valore che sarebbe estremo anche in estate, figuriamoci ad inizio aprile. Il radio sondaggio di Udine Rivolto delle 12:00 ha registrato uno zero termico a 4.301 metri di quota, dopo i quasi 4.200 metri del sondaggio della scorsa notte.

Ieri, sabato 6 aprile, il secondo radiosondaggio dell’atmosfera, effettuato alla base meteo Giorgio Fea di San Pietro Capofiume, nel Bolognese, ha registrato uno zero termico a oltre 4.383 metri. “Livello dello zero termico che stazza tra i 3.800 e i 4.100 metri con i massimi sulle stazioni centro-occidentali, ma anche sulla fascia alpina direi che siamo grosso modo entro quel range. Nella prima decade di aprile, il suddetto dovrebbe trovarsi alla quota di 2114 metri (riferimento: S. P. Capofiume, periodo 1991-2020). Siamo “solo” 2000 metri più su (e rispetto ad una media su un periodo già bello caldino), anche se è pacifico che si tratta di un parametro spesso soggetto a forti oscillazioni anche sul breve periodo”. È quanto scrive in un post su Facebook Pierluigi Randi, Presidente Ampro, l’associazione meteorologi professionisti italiana.

“Sta di fatto che nella prima decade di aprile, dal 1989 (sempre S. P. Capofiume), lo zero termico non aveva neppure mai sfiorato l’altezza di 4.000 metri, fermandosi a 3.516 metri il 9 aprile 2011”, precisa Randi.

“In aprile, da quando si lanciano i palloni sonda, non si era mai saliti al di sopra dei 4.000 metri per trovare lo zero termico”, afferma la “Società Meteorologica Alpino-Adriatica”, che segnala che “decine di stazioni hanno segnato i più alti valori mai osservati nella storia della meteorologia alpina”.

“L’altezza dello zero termico a 4.383 metri sul livello del mare sulle Alpi (stanotte, tra sabato e domenica, ndr) o +27°C e oltre di temperatura massima in Francia, Germania e Austria sono assolutamente fuori dal normale per questo periodo dell’anno. Così come i +38°C sulle coste dell’Algeria. È un attimo scordarsi che siamo nella prima settimana di aprile e non alla fine di giugno”, afferma Federico Grazzini di ARPAE.

La sabbia del Sahara oscura il cielo sulle Alpi

Come detto, la rimonta dell’anticiclone ha favorito il trasporto anche di grandi quantità di sabbia dal Sahara verso l’Europa. Sulle Alpi piemontesi, c’è talmente tanta sabbia in quota che non si riesce a vedere la testata confinale delle Valli di Lanzo, come dimostrano gli scatti (vedi fotogallery scorrevole in alto) che arrivano dai Laghi di Avigliana, dove si registrano +23°C.

