Colera: al via la più grande campagna di distribuzione globale di test diagnostici rapidi

MeteoWeb

L’arrivo oggi in Malawi di kit di test diagnostici rapidi (RDT) per il colera segna l’inizio di un programma globale che prevede la distribuzione di oltre 1,2 milioni di test in 14 Paesi ad alto rischio di colera nel corso dei prossimi mesi. I Paesi che riceveranno kit nelle prossime settimane includono quelli attualmente gravemente colpiti dalle epidemie di colera, come Etiopia, Somalia, Siria e Zambia. Questo programma migliorerà la tempestività e l’accuratezza dell’individuazione e della risposta all’epidemia, potenziando la sorveglianza di routine e la capacità di test, e aiutando a identificare rapidamente i probabili casi di colera. Fondamentalmente, aiuterà anche i Paesi a monitorare le tendenze e a costruire una base di prove per futuri programmi di prevenzione, sostenendo il raggiungimento degli obiettivi nazionali di controllo ed eliminazione del colera.

Il programma globale di diagnostica del colera è finanziato e coordinato da Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi), con approvvigionamento e consegna ai Paesi guidati da UNICEF, e intrapreso in collaborazione con la Task Force globale per il controllo del colera (GTFCC) e l’OMS. È stato sviluppato in collaborazione con FIND, che ha guidato lo sviluppo di un profilo di prodotto target che descrive le caratteristiche richieste delle RDT per il colera, e con altre organizzazioni.

Queste spedizioni iniziali segnano l’inizio del programma, che mira, in futuro, a distribuire RDT anche ad altri Paesi che hanno espresso interesse. La sostenibilità a lungo termine del programma dipende dal successo della raccolta fondi per il prossimo periodo strategico di Gavi, dal 2026 al 2030.

Grazie all’impegno dei partner, i test diagnostici rapidi di due produttori – che fino a oggi sono stati forniti tramite l’OMS e l’UNICEF per essere utilizzati nella risposta alle epidemie – verranno ora utilizzati di routine per la sorveglianza del colera. Studi pilota condotti nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), in Niger e in Nepal, finanziati da Gavi e guidati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), dalla Johns Hopkins University (JHU) e da Epicentre/Medici Senza Frontiere, hanno contribuito ad aumentare la comprensione dell’efficacia delle strategie di test rapidi. Gli approfondimenti preliminari di questi studi, che sono ancora in corso, hanno contribuito a informare la definizione del programma, rendendo più efficace l’implementazione di questi test su larga scala.

Colera in crescita

Il colera è in aumento a livello globale dal 2021, con tassi di mortalità elevati nonostante la disponibilità di cure semplici, efficaci e convenienti. Il gran numero di epidemie ha portato a una domanda senza precedenti di vaccini da parte dei Paesi colpiti. Sebbene l’offerta globale di vaccini orali contro il colera sia aumentata di diciotto volte tra il 2013 e il 2023, l’ampio e sostenuto picco della domanda rispetto alla disponibilità attuale ha messo a dura prova le scorte globali. Le campagne di vaccinazione preventiva hanno dovuto essere ritardate per preservare le dosi necessarie per gli sforzi di risposta all’emergenza epidemica. Le epidemie ricorrenti nei Paesi in cui sono già state implementate campagne di vaccinazione di emergenza evidenziano ulteriormente la necessità di maggiore velocità e precisione nell’identificazione delle aree con trasmissione nuova o persistente, consentendo di prendere di mira queste aree durante gli sforzi iniziali di risposta all’epidemia.

Nel 2021, il Consiglio di Gavi ha approvato un finanziamento di 55 milioni di dollari per sostenere un programma diagnostico tra il 2022 e il 2025 contro colera, febbre gialla, morbillo, rosolia, meningite meningococcica e tifo – con l’obiettivo di migliorare la sorveglianza della malattia, il rilevamento e la risposta alle epidemie e la progettazione di programmi preventivi. Gavi ha quindi aperto una finestra per la richiesta di diagnosi del colera nel giugno 2023 – che è ancora aperta – e finora 14 Paesi hanno presentato domande e sono state approvate da un comitato di revisione indipendente di esperti. Nel 2023, Gavi ha anche lanciato un programma di vaccinazione preventiva contro il colera, per supportare i Paesi con controllo del colera a lungo termine – una strategia che ha portato con successo a una diminuzione dei focolai di malattie come la febbre gialla e la meningite.

Il colera è un’infezione intestinale acuta che si diffonde attraverso cibo e acqua contaminati da feci contenenti il batterio Vibrio cholerae. L’aumento del colera è causato dalle continue lacune nell’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, e dall’incapacità di individuare rapidamente le epidemie e limitarne la diffusione. Le comunità colpite spesso non hanno accesso ai servizi sanitari di base, una situazione aggravata da fattori legati al clima, conflitti e sfollamenti della popolazione. Di fronte all’impennata in corso, i partner che stanno lavorando sul controllo del colera hanno urgentemente invitato i Paesi, i produttori e altri partner a investire nella risposta tempestiva all’epidemia e nella gestione dei casi, nell’accesso rapido alle cure, nell’aumento della produzione di vaccini a prezzi accessibili e nel miglioramento urgente dell’accesso ai servizi idrici e igienico-sanitari di base nelle zone colpite. comunità.

L’importanza della sorveglianza

Per essere efficaci, queste strategie multisettoriali per il controllo del colera devono essere guidate da dati di sorveglianza del colera tempestivi e affidabili. La sorveglianza non soltanto supporta l’individuazione precoce e la risposta rapida a un’epidemia, ma svolge anche un ruolo centrale nel fornire alle parti interessate in altri pilastri della prevenzione e del controllo del colera i dati necessari per individuare, progettare, implementare e valutare gli interventi. Nel 2023, il GTFCC ha aggiornato le raccomandazioni a favore di test strategici, di routine e sistematici sui casi sospetti di colera e sull’uso ampliato degli RDT per rafforzare la sorveglianza del colera. Il programma globale di approvvigionamento di RDT per il colera fornisce il supporto aggiuntivo necessario ai paesi ammissibili per attuare queste raccomandazioni.

“Stiamo vivendo un’impennata pluriennale senza precedenti dei casi di colera in tutto il mondo e l’annuncio di oggi da’ una spinta decisiva ala lotta contro la malattia. L’aumento delle infezioni è causato dalle continue lacune nell’accesso all’acqua sicura e ai servizi igienico-sanitari e dalla nostra incapacità di raggiungere le comunità vulnerabili che sono messe ulteriormente a rischio dai cambiamenti climatici, dai conflitti e dagli sfollamenti”, ha affermato Aurélia Nguyen, Chief Program Officer di Gavi, the Vaccine Alliance. “L’uso routinario della diagnostica rafforzerà la sorveglianza del colera nei Paesi colpiti e dovrà essere sfruttato per indirizzare meglio gli sforzi di vaccinazione, che svolgono un ruolo fondamentale nei programmi multisettoriali di prevenzione e controllo del colera”.

“Nonostante il colera sia prevenibile e facilmente curabile, i bambini continuano a soffrire di questa malattia potenzialmente fatale. Questo è il motivo per cui stiamo lavorando con i partner su tutti i fronti e in modi nuovi per arginare le epidemie”, ha affermato Leila Pakkala, direttrice della Divisione Forniture dell’UNICEF. “La diagnostica di sorveglianza aiuta a individuare i punti critici con grande precisione. Ciò consente ai partner di indirizzare i vaccini contro il colera esattamente nel momento e nel luogo in cui la fornitura limitata salverà il maggior numero di vite”.

“È una tragedia che il colera – una malattia prevenibile e curabile – continui ad affliggere e uccidere oggi. Abbiamo bisogno di un’azione urgente su tutti i fronti, compreso l’impegno dei Paesi per l’acqua pulita, i servizi igienico-sanitari e l’igiene”, ha affermato il Dr Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell’OMS. “L’OMS accoglie con favore l’implementazione di questi test rapidi per il colera. Forniranno agli operatori sanitari i dati critici e tempestivi necessari per fermare tempestivamente le epidemie e dirigeranno gli sforzi per prevenire e curare meglio il colera”.

“Il colera si sta ora diffondendo in aree che sono state libere dalla malattia per molti anni, richiedendo una strategia rapida e articolata per indirizzare risorse limitate verso aree critiche e salvare vite umane. Test accurati e di alta qualità e misure di sorveglianza sono fondamentali per individuare la malattia dove sta emergendo, confermare i casi di colera tra altre malattie diarroiche e valutare il successo di misure preventive come i vaccini”, ha affermato il Dr. Sergio Carmona, amministratore delegato ad interim e responsabile medico presso FIND.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.