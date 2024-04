Ecco la chiave per capire se ti stanno mentendo: no, non è il linguaggio del corpo

MeteoWeb

Tutti abbiamo mentito e siamo stati convinti che qualcuno stesse mentendo. Che si tratti del partner che ti nasconde un segreto o addirittura di qualcuno vicino che fa fatica a mantenere segreta una sorpresa. Tuttavia, la ricerca ha rivelato che alcune delle cose che credevamo fossero indicative della menzogna sono, beh, bugie.

Bugie bianche e inganni

Il Prof. Associato Timothy Luke e i suoi colleghi dell’Università di Göteborg hanno esaminato gli ultimi cinque anni di ricerca di 50 esperti internazionali sulla rilevazione delle bugie per definire veramente come capire quando qualcuno sta mentendo.

Per chiarire, parlando con BBC Science Focus, il Prof. Luke ha spiegato che quando parlano di “bugie” non intendono le bugie bianche che tutti diciamo. Invece, intendono l’inganno intenzionale. Ha detto: “Il costrutto della menzogna è più complicato di quanto molte persone pensino. Vi sono molti tipi di processi psicologici che possono sostenerlo. Non stiamo parlando della stessa cosa. Anche cose superficiali, come la lunghezza e il tipo di comunicazione, contano.”

Ha detto che il nucleo della menzogna è l’intenzione di ingannare un’altra persona.

Falsi miti sulle bugie

Mentre una delle credenze più comuni è che evitare il contatto visivo sia un chiaro segno di un bugiardo, l’82% degli esperti concorda sul fatto che i bugiardi non siano più propensi a evitare il contatto rispetto alle persone che dicono la verità.

Questo è importante ricordarlo quando si considera che secondo l’Indiana Institute on Disability and Community, alcune persone con autismo evitano attivamente il contatto visivo e sembrano confusi e ansiosi quando avviene.

Pär-Anders Granhag, professore di psicologia all’Università di Göteborg e uno dei coautori dello studio, ha detto: “L’unico problema su cui una larga maggioranza degli esperti è d’accordo è che l’evitamento dello sguardo non è un segnale diagnostico per la menzogna.”

Inoltre, i bugiardi tendono a non essere più nervosi di coloro che dicono la verità.

Un’altra credenza comune è che le persone che si muovono continuamente e si toccano costantemente siano probabilmente bugiarde. Su questo argomento gli esperti sono ancora in discussione. Mentre alcuni credono che i bugiardi facciano queste cose più spesso, altri sostengono che i bugiardi in realtà le facciano meno e altri credono che il nervosismo non indichi nulla di specifico, in nessun modo.

Il Prof. Aldert Vrij, esperto di psicologia della menzogna all’Università di Portsmouth, ha parlato con BBC Science Focus riguardo a questo studio e crede che le persone che pensano che la rilevazione della menzogna non verbale funzioni siano la convinzione più diffusa sulla menzogna e l’inganno.

Ha aggiunto che le persone che cercano di utilizzare la rilevazione della menzogna non verbale dovrebbero procedere con cautela. Questo include tecnologie famose come i rilevatori di menzogne, l’analisi video o anche la ricerca di cambiamenti nell’intonazione vocale.

Come capire se ti stanno mentendo?

Il 72% degli esperti crede che un metodo molto efficace per identificare un bugiardo sia effettivamente nelle loro parole. Cioè, se c’è una sorprendente mancanza di dettagli in ciò che ti viene detto, la persona potrebbe essere bugiarda.

Il Prof. Vrij concorda con questo e ha aggiunto che se il numero di dettagli in una storia, o le complicazioni che si verificano nella storia sembrano preoccupanti, questo è qualcosa che dovresti esaminare più che, ad esempio, il linguaggio del corpo.

Ha aggiunto: “L’incoerenza tra dichiarazione ed evidenza è un altro segnale. Le dichiarazioni di un bugiardo sono meno coerenti con le prove disponibili rispetto alle dichiarazioni dei veritieri.”

Sembra che pensare criticamente a ciò che ci viene detto sia molto più importante del comportamento della persona che lo dice.

