Continuano le eruzioni del Monte Ruang: migliaia di evacuati in Indonesia | FOTO

Oltre 2.100 persone che vivono vicino al Monte Ruang in eruzione sull’isola di Sulawesi, in Indonesia, sono state evacuate nella giornata di venerdì 19 aprile a causa del pericolo di diffusione di cenere, caduta di massi, nubi vulcaniche calde e della possibilità di uno tsunami. Il Centro indonesiano di vulcanologia e mitigazione dei rischi geologici ha registrato almeno tre eruzioni da ieri pomeriggio, con l’altezza massima della colonna eruttiva che ha raggiunto i 1.200 metri. L’aeroporto internazionale nella città di Manado, a meno di 100 chilometri dal Monte Ruang in eruzione, è ancora temporaneamente chiuso a causa della cenere vulcanica emessa nell’aria.

Le immagini satellitari dell’Agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica mostrano che la cenere si è diffusa a ovest, nord-ovest, nord-est e sud-est, coprendo Manado e Minahasa settentrionale, secondo una dichiarazione del Ministero dei Trasporti indonesiano. “Stiamo ancora monitorando gli sviluppi dell’eruzione del Monte Ruang e coordinandoci con le parti interessate… per anticipare le azioni necessarie per garantire la sicurezza, la protezione e il comfort dei voli”, ha affermato Ambar Suryoko, capo dell’autorità aeroportuale regionale.

A più di 11.000 persone è stato detto di lasciare le loro case che si trovavano nella zona interessata dall’eruzione. Una squadra congiunta delle autorità locali ha setacciato i villaggi che circondano il vulcano e ha evacuato i residenti in barca verso aree più sicure. Le autorità temono che parte del vulcano possa collassare in mare e causare uno tsunami, come accadde durante l’eruzione del 1871. Case, strade e altri edifici furono coperti da cenere vulcanica e molti tetti furono rotti dai detriti emessi dall’eruzione.

Mercoledì 17 aprile, il Monte Ruang ha prodotto almeno cinque grandi eruzioni, costringendo il Centro di vulcanologia e mitigazione dei rischi geologici a emettere il massimo livello di allerta. Alle persone è stato ordinato di rimanere ad almeno 6 chilometri dalla montagna alta 725 metri. Fumo bianco si sta alzando dal cratere principale con un’intensità da media a densa.

A est del vulcano, l’isola di Tagulandang potrebbe essere a rischio in caso di collasso. I suoi residenti erano tra quelli a cui è stato detto di evacuare. L’Agenzia nazionale indonesiana per la mitigazione dei disastri ha affermato che i residenti saranno trasferiti a Manado, con un viaggio di 6 ore in barca.

L’Indonesia, un arcipelago di 270 milioni di abitanti, conta 120 vulcani attivi. È incline all’attività vulcanica perché si trova lungo l’”Anello di Fuoco”, una serie di linee di faglia sismica a forma di ferro di cavallo attorno all’Oceano Pacifico.

