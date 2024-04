Covid, significativo eccesso di mortalità per cancro dopo la terza dose di vaccino in Giappone: lo studio

MeteoWeb

Durante la pandemia di Covid, l’eccesso di decessi, incluso il cancro, è diventato una preoccupazione in Giappone, che ha una popolazione in rapido invecchiamento. Pertanto, uno studio, pubblicato sulla rivista Cureus, ha valutato come i tassi di mortalità aggiustati per età (AMR) per diversi tipi di cancro in Giappone siano cambiati durante la pandemia di Covid (2020-2022). Le statistiche ufficiali del Giappone sono state utilizzate per confrontare gli AMR annuali e mensili osservati con i tassi previsti basati sui dati pre-pandemia (2010-2019) utilizzando l’analisi di regressione logistica.

Dallo studio è emerso che “nessun eccesso significativo di mortalità è stato osservato durante il primo anno di pandemia (2020). Tuttavia, nel 2021 sono stati osservati alcuni eccessi di mortalità per cancro dopo la vaccinazione di massa con la prima e la seconda dose di vaccino, e un significativo eccesso di mortalità è stato osservato per tutti i tumori e per alcuni tipi specifici di cancro (tra cui cancro ovarico, leucemia, cancro alla prostata, cancro del labbro/orale/ cancro faringeo, cancro al pancreas e cancro al seno) dopo la vaccinazione di massa con la terza dose nel 2022”.

“I tassi di mortalità aggiustati per età per i quattro tumori con il maggior numero di decessi (polmone, colon-retto, stomaco e fegato) hanno mostrato una tendenza decrescente fino al primo anno della pandemia nel 2020, ma il tasso di diminuzione è rallentato nel 2021 e nel 2022”, si legge nello studio, che discute le possibili spiegazioni per questi aumenti dei tassi di mortalità per cancro aggiustati per età in Giappone.

Gli autori dello studio hanno stimato l’eccesso di mortalità aggiustato per età mediante regressione logistica con previsioni dal 2010 al 2019 e calcolato -2,3%, 2,1% e 9,6%, rispettivamente nel 2020, 2021 e 2022. Per tutti i tumori, hanno stimato che l’eccesso di mortalità fosse rispettivamente pari a -0,4%, 1,1% e 2,1%, indicando nessun eccesso nel 2020 e aumenti statisticamente significativi nel 2021 e soprattutto nel 2022.

Risultati nel 2021 e nel 2022, il secondo e terzo anno di pandemia

Mentre la mortalità per tutti i tumori non è aumentata nel 2020 in Giappone, i risultati statistici su tutti i decessi per cancro nel 2021-2022 mostrano che un eccesso statisticamente significativo è emerso nel 2021 ed è aumentato ulteriormente nel 2022. Inoltre, un significativo eccesso di mortalità mensile è stato osservato dopo agosto 2021, mentre la vaccinazione di massa della popolazione generale è iniziata intorno ad aprile 2021. Ci sono state tendenze di eccesso nei decessi per cancro nella maggior parte dei gruppi di età. Tuttavia, queste tendenze erano statisticamente significative solo per le fasce di età con la più alta mortalità per cancro: la fascia di età 75-79 anni nel 2021 e la fascia di età 75-84 anni nel 2022. Oltre il 90% delle persone di età superiore a 70 anni ha ricevuto la terza dose di vaccino.

Tipo di cancro: i decessi dovuti ai tipi più comuni di cancro (cancro al polmone, al colon-retto, allo stomaco e al fegato) hanno mostrato tendenze al ribasso nel periodo pre-pandemico e i tassi di diminuzione sono rallentati durante la pandemia. D’altro canto, 6 dei 20 tipi di cancro (cancro ovarico, leucemia, prostata, cancro del labbro/orale/faringeo, del pancreas e della mammella) hanno registrato un eccesso di mortalità statisticamente significativo nel 2021, che è aumentato ulteriormente nel 2022.

“La riduzione dello screening per il cancro e dell’assistenza sanitaria a causa dei lockdown potrebbe aumentare i decessi per qualsiasi tipo di cancro. Tuttavia, è improbabile che gli aumenti significativi della mortalità per sei specifici tipi di cancro siano spiegati da una carenza di servizi sanitari”, precisano gli autori dello studio. Sulla base di un rapporto sull’assistenza nazionale contro il cancro e dell’assenza di una dichiarazione di emergenza dall’ottobre 2021 in poi, le restrizioni sull’accesso allo screening o al trattamento del cancro sembrano essere state molto allentate dopo la fine del 2021.

Le vaccinazioni anti-Covid in Giappone

In Giappone, la vaccinazione di massa con la prima e la seconda dose è iniziata nella primavera del 2021 e il tasso di vaccinazione ha raggiunto presto il picco nell’estate del 2021, raggiungendo l’80% della popolazione. Il tasso di vaccinazione per la terza dose ha raggiunto il picco nella primavera del 2022, al 68%. “Ora, il Giappone sta addirittura effettuando una vaccinazione di massa con una settima dose, diventando così il Paese con i tassi di vaccinazione più alti”, viene spiegato nello studio.

Influenza di dosi multiple di vaccino a mRNA

Analizzando in dettaglio la letteratura sugli effetti dei vaccini anti-Covid a mRNA, gli autori dello studio evidenziano che diversi casi clinici hanno descritto lo sviluppo o il peggioramento del cancro dopo la vaccinazione e hanno discusso i possibili collegamenti causali tra cancro e vaccinazione a mRNA. Inoltre, gli autori affermano che i risultati di studi precedenti suggeriscono che il “vaccino Covid a mRNA comporta un rischio di trombosi nei soggetti affetti da cancro e potrebbe spiegare l’eccesso di mortalità dopo la vaccinazione di massa”. Inoltre, gli autori hanno analizzato cosa dice la letteratura per quanto riguarda la soppressione dell’immunosorveglianza del cancro e lo sviluppo del cancro mediante il vaccino a mRNA, per trovare una spiegazione all’eccesso di mortalità osservato in Giappone.

Nella sua guida per la produzione di vaccini virali per le malattie infettive, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense afferma: “esistono diversi meccanismi potenziali attraverso i quali il DNA residuo potrebbe essere oncogenico, inclusa l’integrazione e l’espressione di oncogeni codificati o la mutagenesi inserzionale successiva al DNA integrazione”. Gli autori dello studio sottolineano che “recentemente alcuni ricercatori hanno riferito che diversi lotti di vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna contengono una certa quantità di frammenti di DNA a doppio filamento provenienti da vettori plasmidici residui. Alcuni di loro hanno affermato che la quantità di DNA residuo supera i limiti normativi stabiliti dalla FDA per il DNA residuo. Alla luce di questi rapporti e della dichiarazione normativa della FDA, sono necessarie ulteriori indagini per determinare se le morti per cancro in eccesso osservate in seguito alla vaccinazione di massa fossero collegate al DNA residuo riportato nel vaccino”, affermano gli autori.

Il limite evidente di questo studio – come di tanti altri studi del genere – è l’impossibilità di ricollegare i decessi allo stato vaccinale, ma indubbiamente i dati sono particolarmente impressionanti, anche perché sono ottenuti stimando la mortalità attesa per specifiche neoplasie sulla base della serie storica dei due decenni precedenti.

