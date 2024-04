È vero che le canzoni recenti sono più semplici e ripetitive?

MeteoWeb

Le liriche delle canzoni in lingua inglese sono diventate più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni, secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports.

Lo studio

Eva Zangerle e colleghi hanno analizzato le liriche di 12.000 canzoni in lingua inglese rap, country, pop, R&B e rock (2.400 per genere) pubblicate tra il 1980 e il 2020. Gli autori hanno scoperto che, in generale, le liriche sono diventate più semplici e più facili da capire nel tempo e che il numero di parole diverse utilizzate all’interno delle liriche è diminuito, soprattutto tra le canzoni rap e rock. Tuttavia, incrementi generali nella ripetitività delle liriche attraverso vari generi hanno portato le liriche a diventare globalmente più semplici. Gli autori ipotizzano che il trend verso liriche più semplici potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo musicale, come l’aumento delle canzoni riprodotte come musica d’accompagnamento.

Gli autori hanno scoperto che le liriche tendono ad essere diventate più emotive e personali nel tempo. L’uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l’uso di liriche emotivamente negative è aumentato per le liriche R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell’uso di parole legate alla rabbia.

Analisi aggiuntive sulle opinioni delle 12.000 liriche di canzoni sulla piattaforma online di testi delle liriche Genius hanno rivelato che le liriche delle vecchie canzoni rock tendono ad essere visualizzate più delle liriche delle nuove canzoni rock, ma che le liriche delle nuove canzoni country tendono ad essere visualizzate più delle liriche delle vecchie canzoni country. Ciò potrebbe indicare che gli ascoltatori di rock preferiscono le liriche delle vecchie, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire le liriche delle nuove.

