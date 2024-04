Earth Day 2024: ENEA al Villaggio per la Terra a Roma con talk, laboratori e quiz

MeteoWeb

Dal 18 al 22 aprile a Roma, ENEA sarà al Villaggio per la Terra al Galoppatoio di Villa Borghese, in occasione della 54a Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 22 aprile, con oltre un miliardo di cittadini coinvolti e 200 mila partner di 193 Paesi. I ricercatori del Dipartimento ENEA per la Sostenibilità saranno a disposizione dei visitatori con talk, quiz, giochi, dimostrazioni e laboratori sui temi dell’economia circolare, delle biotecnologie microbiche e dell’alimentazione sana e sostenibile.

In particolare, saranno tre gli eventi ENEA a Villa Borghese:

Alla scoperta dei batteri buoni e…sostenibili! – giovedì 18 aprile ( 11:30-18:00) e sabato 20 aprile (14:00-18:00). Un percorso per capire come raccogliere, crescere e studiare i microrganismi utili per pulire la terra e salvare le opere d’arte

– aprile (9:30-13:00). Quanta CO produciamo in un giorno? Possiamo scoprirlo calcolando la nostra impronta carbonica (o carbon footprint). Sai cosa mangi? Mangiare sano e sostenibile si può – sabato 20 aprile (9:30-12:30) e domenica 21 aprile (12:30-18:00). Grazie a un percorso fatto di giochi, quiz ed esempi pratici verranno mostrate le basi di un’alimentazione sana e sicura, basata sui 5 colori del benessere dei cibi di stagione.

Inoltre, il 22 aprile dalle 12.10 alle 12.30 la nuova direttrice del Dipartimento ENEA per la Sostenibilità, Claudia Brunori, interverrà sul tema del riuso e riutilizzo efficiente delle risorse nel corso del programma “Scienziati (e) pazzi” in diretta dall’auditorium La Nuvola di Fuksas, che sarà trasmesso su RaiPlay, ansa.it e Vatican News.

Per il dettaglio completo della partecipazione ENEA a Earth Day Italia 2024: https://www.eventi.enea.it/tutti-gli-eventi-enea/enea-a-earth-day-italia.html

