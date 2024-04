L’Eclissi Solare Totale “fuori dal mondo”: ecco le storiche immagini dallo Spazio | VIDEO

MeteoWeb

Dopo avere visto le migliori foto dell’eclissi solare totale dal percorso della totalità dell’8 aprile, mancano solo quelle “fuori dal mondo“, dallo Spazio. Dalla Terra, il passaggio della Luna davanti al Sole ha rivelato, durante la totalità, la silhouette del “Sole Nero”, creata dal nostro satellite naturale, rivelando la corona splendente del Sole. Tuttavia, dallo Spazio, lo stesso evento appare come un’ombra scura che si muove gradualmente.

Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale – in orbita a 400 km sopra la Terra – hanno catturato immagini dell’ombra della Luna creata dall’eclissi solare totale dell’8 aprile (video in alto). Anche i satelliti meteorologici hanno catturato questa immagine, così come quelli Starlink di SpaceX (video in calce).

Non è stato casuale

L’immagine dell’eclissi dalla ISS non è stata un caso. La NASA ha regolato l’altitudine del laboratorio in orbita per mesi, in vista dell’ultima eclissi solare totale negli Stati Uniti continentali fino al 2044. Il risultato è stata un’immagine storica dell’ombra della Luna che si spostava dallo Stato di New York a Terranova sopra il Sud/Est del Canada. È stata scattata dalla cupola della Stazione dagli ingegneri di volo della NASA Matthew Dominick e Jeanette Epps.

Anche se era in corso il passaggio della ISS durante l’eclissi solare totale, non era visibile a coloro che si trovavano a terra durante la totalità. Ciò perché la ISS riflette la luce solare. Quello che si vede da terra – una luce bianca brillante che si muove rapidamente e costantemente attraverso il cielo – è il riflesso del Sole dai pannelli solari della Stazione.

L’eclissi solare totale vista dallo Spazio, le immagini satellitari

L’ombra della Luna è stata catturata anche dai satelliti GOES della NOAA, che forniscono di norma immagini e dati sulle condizioni atmosferiche. Oltre ad aiutare i cacciatori di eclissi a trovare un punto senza nuvole nel percorso della totalità, le immagini continentali degli Stati Uniti (CONUS) del satellite GOES-East hanno catturato l’ombra della Luna. Orbita a ben 35mila km sopra l’equatore della Terra e si muove alla stessa velocità di rotazione della Terra, permettendogli di rimanere nello stesso punto sopra la superficie terrestre.

I satelliti hanno anche osservato temperature superficiali ridotte all’interno dell’ombra della Luna sulla Terra durante l’eclissi, poiché la quantità di luce solare che raggiungeva il suolo era ridotta.

La migliore eclissi solare totale dal 1806

A 4 minuti e 26 secondi al confine tra Messico e Stati Uniti in Texas, la totalità è durata più a lungo negli Stati Uniti di qualsiasi altra dal 16 giugno 1806, quando Salem, Massachusetts, ha sperimentato una totalità di 4 minuti e 48 secondi.

È stata la prima eclissi solare totale in Nord America dopo 6 anni, 7 mesi e 18 giorni, ma alcune fortunate località hanno sperimentato la totalità 2 volte. Coloro che si trovavano a Perryville e Cape Girardeau nel Missouri, Paducah nel Kentucky, e Carbondale, Du Quoin, Marion, Makanda, Harrisburg e Metropolis nell’Illinois hanno sperimentato una eclissi solare totale sia il 21 agosto 2017 che l’8 aprile. Il fatto che la totalità possa essere vista dallo stesso luogo una volta ogni 366 anni è davvero notevole.

L'Eclissi Solare Totale catturata da satellite Starlink

L'Eclissi Solare Totale vista dal satellite GOES-16

Il satellite meteo GOES-16 osserva l'Eclissi Solare Totale

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.