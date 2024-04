Eclissi Solare Totale, così è diventata notte in pieno giorno: immagini straordinarie da USA, Canada e Messico

MeteoWeb

L’Eclissi Solare Totale si è conclusa pochi minuti fa nel Nord America: il fenomeno, ancora visibile fino a pochi istanti fa in forma parziale, è terminato alle 21.46 (ora italiana) nella provincia canadese di Terranova, dopo avere ‘lasciato’ il Maine alle 21.41, nella sua totalità. La stima più precisa prevedeva che circa 44 milioni di persone vivessero lungo il percorso della totalità tra Messico, USA e CANADA con altre duecento milioni di persone entro 200 miglia (320 chilometri), determinando per quest’evento la più grande popolazione soggetta ad una eclissi solare totale mai vista nel continente americano.

Tante le testimonianze su cos’è successo durante l’eclissi: i fenicotteri si sono radunati insieme in mezzo allo stagno e così hanno fatto anche i pinguini per proteggersi. Lo ha raccontato alla Cnn un membro dello staff dello zoo di Dallas, dopo aver osservato il comportamento degli animali durante l’evento astronomico in Texas.

Spettacolare l’immagine del satellite meteorologico:

Il Giardino delle rose al Palazzo di Vetro, sede dell’Onu, non è mai stato così affollato come questo pomeriggio. Ambasciatori, corpi diplomatici e funzionari si sono radunati nell’area che si affaccia sull’East River delle Nazioni Unite per osservare l’Eclissi solare. Tra i presenti, tutti dotati degli occhialini speciali, anche l’ambasciatrice Usa Linda Thomas-Greenfield e la rappresentate di Malta, e presidente di turno del Consiglio di sicurezza, Vanessa Frazier. Greenfield è stata poi tra le prime persone a lasciare l’area, scortata dal servizio di sicurezza. L’Eclissi solare a New York è stata solo parziale, ma al 90%, sufficiente a regalare un forte impatto emotivo sulla popolazione. Un fenomeno del genere nella città non si verificava da 99 anni.

Per molti americani quella che si è verificata nei minuti scorsi è stata la prima eclisse solare. Per LaVerne Biser è stata invece la 13ª: a 105 anni, Biser, che vive nel nord del Texas, ha assistito al primo fenomeno nel 1963, assieme alla moglie. “Una volta che ne vedi una – ha raccontato ai giornali locali – le vuoi vedere tutte“. La coppia è rimasta sposata per 73 anni e ha assistito a 12 Eclissi. La moglie, Marion, è morta l’anno scorso, così toccherà a lui portare avanti la tradizione. “E’ triste che lei non possa essere accanto a me – ha commentato – ma bisogna godersi il momento. E non ho mai pensato di mancare questo appuntamento per niente al mondo“.

Joe Biden ha incoraggiato gli americani a non essere ”sciocchi”, guardando direttamente il sole durante l’eclissi solare. Chiaro il riferimento del presidente Usa al suo probabile rivale elettorale, Donald Trump, che nel 2017 osservò l’eclissi senza proteggere gli occhi. “Ragazzi, godetevi l’eclissi, ma andate sul sicuro, non siate sciocchi“, ha detto Biden in un videomessaggio pubblicato su X – indossando un paio di occhiali speciali sullo stesso balcone della Casa Bianca da cui Trump osservava un’eclissi solare parziale nel 2017 senza occhiali.

Anche Donald Trump ha approfittato dell’eclissi come occasione per la campagna elettorale: sul suo social Truth ha pubblicato un video in cui si vede una folla attendere l’evento finché il sole non è oscurato dal profilo del tycoon. “L’evento più importante della storia umana si svolgerà nel 2024“, è l’avviso, sulle note della musica di Strauss usata per 2001 Odissea nello spazio. Poi la promessa: “Salveremo l’America e la faremo di nuovo grande“. Un’idea non nuova. Trump l’aveva già sfruttata con un video su Twitter nel 2017 dopo la precedente eclissi, mostrando una sequenza in cui il suo volto avanzava progressivamente su quello del suo predecessore Barack Obama, fino a sovrapporsi e a coprirlo del tutto.

