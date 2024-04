5 effetti sorprendenti che l’eclissi solare dell’8 aprile avrà sugli animali e sul meteo

MeteoWeb

L’8 aprile, milioni di persone in tutto il Nord America assisteranno al passaggio del giorno alla notte mentre la Luna blocca la luce del Sole, ma lo spettacolo offerto da questa eclissi solare totale sarà molto più di quanto molti pensano. Mentre la maggior parte delle persone concentra la propria attenzione sul Sole e sulla Luna, l’ambiente circostante cambierà durante l’apice dell’eclissi, nota come totalità.

Si possono notare sottili differenze nelle aree che sperimentano solo un’eclissi solare parziale, ma cambiamenti molto più significativi avranno luogo lungo lo stretto percorso dal Messico al Canada, dove sarà visibile l’eclissi solare totale.

Alba e tramonto a 360 gradi

Mentre l’attenzione di tutti sarà focalizzata sul cielo, guardare in basso può rivelare un’altra scena che non molti hanno vissuto. Gli spettatori che guardano l’orizzonte durante la totalità saranno testimoni dei colori dell’alba e del tramonto intorno a loro in ogni direzione. Questo effetto tramonto a 360 gradi è causato dalla luce del Sole nelle aree esterne al percorso della totalità e dura solo finché il Sole è completamente bloccato dalla Luna.

Stelle e pianeti

Mentre la Luna trasforma il giorno in notte, l’oscurità rivelerà le stelle nel cielo e alcuni pianeti. L’eclissi renderà più facile individuare Venere e Giove, che si troveranno in un’area di cielo simile al Sole l’8 aprile.

L’allineamento celeste rivelerà anche la corona, l’area di gas caldo che circonda il Sole.

Alcuni spettatori potrebbero anche avere la fortuna di vedere una striscia di meteoriti attraversare il cielo durante il breve periodo di oscurità. Inoltre, quest’anno sarà possibile osservare anche una cometa durante l’eclissi.

“Serpenti” d’ombra

Uno dei rari fenomeni da cercare durante l’eclissi solare totale sono i “serpenti d’ombra”, o anche “bande d’ombra”. “Le bande d’ombra sono sottili linee ondulate di luce e oscurità alternate che possono essere viste muoversi e ondulare in parallelo su superfici in tinta unita immediatamente prima e dopo un’eclissi solare totale“, ha detto la NASA. Alcune persone li chiamano anche serpenti d’ombra poiché il loro movimento ondulato può sembrare quello di serpenti che strisciano sul terreno.

Questo fenomeno non si verifica durante ogni eclissi, quindi non è una garanzia che gli spettatori li vedranno l’8 aprile. Se appariranno, saranno visibili solo nel momento precedente e immediatamente successivo alla totalità.

Le bande d’ombra sono deboli e difficili da catturare con la fotocamera, quindi le persone che sperano di vederle dovrebbero posizionare un cartellone bianco o un lenzuolo a terra nel luogo di osservazione. Possono anche apparire su un terreno coperto di neve se un clima invernale si verifica lungo parte del percorso della totalità nei giorni precedenti l’eclissi.

Calo della temperatura

Non solo l’eclissi farà apparire diverso l’ambiente, ma sarà anche avvertito come diverso. “Quando la luce del Sole svanisce al crepuscolo, notiamo sempre come le cose iniziano a raffreddarsi. Lo stesso vale per l’oscuramento temporaneo durante un’eclissi solare totale”, ha spiegato la NASA. A seconda di fattori come il periodo dell’anno, la copertura nuvolosa e la lunghezza della totalità, la temperatura dell’aria può scendere di oltre 20 gradi F. Durante un’eclissi solare nel 1834, la temperatura dell’aria a Gettysburg, in Pennsylvania, sarebbe scesa di 28 gradi Fahrenheit.

Gli astronomi non si aspettano che la temperatura scenda così tanto l’8 aprile rispetto all’eclissi del 2017, avvenuta in estate, ma le persone potrebbero comunque avvertire il calo della temperatura durante e immediatamente dopo l’allineamento celeste.

Comportamento degli animali

L’oscurità improvvisa durante la giornata può giocare uno scherzo agli animali e, a seconda dei tipi di creature che saranno presenti durante l’eclissi di aprile, gli spettatori potrebbero essere in grado di vedere da soli gli strani comportamenti degli animali.

In uno studio condotto dopo la Grande Eclissi Americana del 2017, i ricercatori della Cornell University e dell’Università di Oxford hanno scoperto che “gli uccelli si erano confusi” nei momenti precedenti la totalità a causa del cambiamento della luce solare.

I polli potrebbero pensare che l’eclissi sia l’inizio improvviso della notte e cercare un posto dove appollaiarsi, seguito dall’alba, che potrebbe spingerli a cercare cibo, poiché la maggior parte dei polli mangia al mattino.

Anche i grilli inizieranno a cantare all’apice dell’eclissi. Tuttavia, questo fenomeno potrebbe non essere pronunciato quest’anno poiché l’eclissi si verifica in primavera rispetto alla Grande Eclissi Americana che ha avuto luogo in estate.

