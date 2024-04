L’Eclissi Solare Totale dell’8 Aprile: perchè è un evento storico e tutto quello che c’è da sapere

MeteoWeb

L’Eclissi Solare Totale dell’8 Aprile 2024 è sempre più vicina: manca ormai meno di una settimana a questo attesissimo evento astronomico straordinario. Si tratta di un evento atteso con impazienza da astronomi e appassionati del cielo di tutto il mondo, promette di essere uno spettacolo indimenticabile.

Il Percorso dell’Eclissi: L’Eclissi Solare Totale dell’8 Aprile 2024 avrà un percorso di totalità che attraverserà diversi paesi. Inizierà in Messico, passerà poi attraverso gli Stati Uniti d’America e proseguirà in Canada per poi terminare nell’oceano Atlantico, a ridosso dell’Irlanda. In particolare, in territorio americano, l’eclissi attraverserà tutti gli Stati da Texas a Maine. Città come Dallas, Indianapolis, Cleveland e Buffalo sperimentano la totalità, offrendo una vista privilegiata: il sole si oscurerà completamente in pieno giorno.

Come possiamo osservare nella mappa di seguito, praticamente tutti nel continente americano centro/settentrionale (escluso il solo Alaska) potranno vedere almeno un’eclissi parziale. Si stima che circa 44 milioni di persone vivano lungo il percorso della totalità, con altre duecento milioni di persone entro 200 miglia (320 chilometri), garantendo la più grande popolazione soggetta ad una eclissi solare totale mai vista nel continente americano.

Cos’è un’Eclissi Solare Totale? Un’eclissi solare si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, oscurando temporaneamente la luce del Sole. Nelle eclissi totali, la Luna copre completamente il disco solare, lasciando visibile solo la corona solare, l’atmosfera esterna del Sole. Questo fenomeno crea un’impressionante oscurità diurna per pochi minuti.

Perché è un Evento Storico? L’eclissi solare totale dell’8 Aprile 2024 è un evento storico per diversi motivi. Innanzitutto, le eclissi totali sono fenomeni relativamente rari in una data posizione geografica. Inoltre, questa eclissi avrà una durata eccezionalmente lunga di totalità, fino a 4 minuti e 28 secondi in alcuni luoghi, offrendo un’opportunità unica di osservazione e studio.

L’eclissi totale durerà più a lungo del solito perché la Luna si troverà a sole 223.000 miglia (360.000 chilometri) dalla Terra, uno dei punti più vicini dell’anno. Più la Luna è vicina alla Terra, più grande è nel cielo dalla nostra prospettiva, risultando in un periodo particolarmente lungo e intenso di oscurità protetta dal sole.

La totalità durerà più a lungo sul Messico con 4 minuti e 28 secondi. Altrove lungo il percorso, come a Syracuse, New York, la totalità durerà solo 1 minuto e mezzo.

La Scienza Dietro l’Eclissi: Le eclissi solari totali offrono agli scienziati l’opportunità di studiare la corona solare direttamente. Questa eclissi non fa eccezione e fornirà dati preziosi per comprendere meglio il Sole. Inoltre, consentirà di osservare le reazioni degli animali all’improvviso cambiamento di luce e di temperatura.

Preparativi per l’Eclissi: Per godere appieno dell’eclissi, è essenziale prepararsi adeguatamente. È fondamentale osservare l’eclissi utilizzando occhiali da sole speciali per eclissi per proteggere gli occhi dai danni solari. Inoltre, molte comunità lungo il percorso della totalità stanno organizzando eventi e festival per celebrare questo raro spettacolo celeste.

Un’Esperienza Emozionante: L’esperienza di un’eclissi solare totale è spesso descritta come profondamente emotiva e impressionante. L’oscurità improvvisa in pieno giorno, la vista della corona solare e la sensazione di essere testimoni di un evento cosmico raro rendono le eclissi totali un’esperienza che molti ricordano per tutta la vita.

L’Eclissi Solare Totale dell’8 Aprile 2024: orari e dettagli astronomici

L’ombra della luna taglierà una linea diagonale da sud-ovest a nord-est attraverso il Nord America, facendo precipitare brevemente nell’oscurità le comunità lungo il percorso. La totalità entrerà nel continente a Mazatlan, in Messico, e uscirà a Terranova in Canada. Nel mezzo, 15 stati degli Stati Uniti, dal Texas al Maine, sperimenteranno la totalità, compresi frammenti di Tennessee e Michigan.

Fondamenti Astronomici dell’Eclissi: Un’eclissi solare totale si verifica quando la Luna si allinea perfettamente tra la Terra e il Sole, bloccando completamente la luce solare in determinate aree della Terra. Questo allineamento preciso, chiamato “sizigia”, è un evento raro a causa dell’inclinazione dell’orbita lunare rispetto all’eclittica terrestre.

Percorso e Durata: L’eclissi inizierà nel Pacifico orientale e viaggerà in direzione nordest attraverso il Messico, gli Stati Uniti e il Canada orientale. Il percorso di totalità, ovvero le aree dove l’eclissi sarà totale, sarà largo in media circa 120 chilometri.

Orari Chiave e Località:

Inizio dell’Eclissi Totale: Il primo contatto con l’ombra totale della Luna sarà visibile nel Messico nord-occidentale alle 10:17 ora locale, cioè le 18:17 del pomeriggio di lunedì 8 aprile in Italia .

Il primo contatto con l’ombra totale della Luna sarà visibile nel Messico nord-occidentale alle 10:17 ora locale, cioè . Massima Durata: In Texas , vicino alla città di Nazas , l’eclissi raggiungerà la sua durata massima di 4 minuti e 28 secondi, intorno alle 13:27 ora locale, alle 20:27 italiane .

In , vicino alla città di , l’eclissi raggiungerà la sua durata massima di 4 minuti e 28 secondi, intorno alle 13:27 ora locale, . Conclusione: L’ultima visibilità dell’eclissi totale sarà in Canada, nella regione di Terranova, intorno alle 15:55 ora locale.

Osservazioni Scientifiche: Durante la totalità, i ricercatori avranno l’opportunità di studiare la corona solare – l’atmosfera esterna del Sole – normalmente nascosta dalla luminosità solare. I dati raccolti aiuteranno a comprendere meglio i fenomeni come le espulsioni di massa coronale e l’influenza del Sole sul clima terrestre.

L’Eclissi Solare Totale di lunedì prossimo sarà visibile anche online per chi non si troverà in America. La NASA offre diverse ore di streaming online da diverse città lungo il percorso della totalità. L’Associated Press porterà una copertura in diretta delle feste e delle attività scientifiche organizzate negli USA per l’occasione.

Gli Stati Uniti non vivono un’eclissi solare totale dal 21 agosto 2017, anche se un’eclissi solare “ad anello di fuoco” ha attraversato una parte del paese lo scorso ottobre. La luna era allora troppo lontana per oscurare completamente il sole, lasciando un anello brillante e ardente attorno alla nostra stella. Il bellissimo “anello di fuoco” si estendeva dall’Oregon al Texas, attraversava l’America Centrale e la Colombia, prima di sfociare nel Brasile. Kerrville, Texas, appena a ovest di San Antonio, è di nuovo nel centro e si aspetta un altro pienone.

Le grandi Eclissi Solari Totali di 2026 e 2027 in Europa e nel Mediterraneo

Questo fenomeno, particolarmente suggestivo e affascinante, si ripeterà nei prossimi anni il 29 marzo 2025 con un’altra eclissi solare stavolta però soltanto parziale, ma soprattutto dei due grandissimi eventi di 2026 e 2027 quando a distanza di meno di un anno, il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027 si verificheranno due eclissi solari totali di proporzioni leggendarie.

L’eclissi solare del 12 Agosto 2026

Il 12 agosto 2026 un’eclissi totale di sole interesserà tutto l’emisfero nord, quasi tutta l’Europa, parte di Africa e Nord America. Lo spettacolo più bello sarà tra Groenlandia, Islanda, Irlanda Portogallo, Spagna, Marocco e Algeria dove l’eclissi sarà totale con oscuramento superiore al 90% e in una fascia tra Groenlandia, Islanda, Portogallo, Spagna, Baleari e Algeria addirittura del 100%. In Italia l’evento sarà eccezionale: si potrà ammirare l’eclissi in tutto il Paese al tramonto. L’oscuramento del disco solare supererà il 97% in Sardegna, il 95% al nord/ovest, il 90% su gran parte del centro/nord e il 60-70% su gran parte del Paese. Soltanto nelle zone Joniche del Sud, tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, l’oscuramento sarà inferiore, ma comunque significativo, oltre il 40%.

La grande eclissi del 2 Agosto 2027: l’evento del millennio

Quello del 12 Agosto 2026 sarà un fenomeno eccezionale, ma comunque un assaggio rispetto all’eclissi solare del 2 agosto 2027, l’evento del millennio. L’eclissi quel giorno sarà totale a Lampedusa, del 98% in Sicilia, interesserà tutto il Mediterraneo dopo aver attraversato l’oceano Atlantico per poi interessare anche Egitto, Arabia Saudita e l’oceano Indiano fino all’Oceania, uno degli eventi più significativi degli ultimi secoli che interesserà ben 5 continenti (America, Europa, Africa, Asia e Oceania). Sarà anche una delle eclissi più importati degli ultimi secoli per l’area Mediterranea. L’eclissi sarà totale, del 100%, su Gibilterra, Algeria, Tunisia, sul Canale di Sicilia, quindi Malta, sulle coste libiche, in Egitto e Arabia Saudita. In Italia l’oscuramento supererà il 90% in tutto il Sud, e sarà notevole in tutto il Paese, superiore al 60% anche al nord e al 75-80% anche al centro. Denominata “l’eclissi del millennio” anche perché interesserà le aree delle più antiche civiltà evolute della storia della Terra, dal Mediterraneo all’Oriente, ripercorrendo le rotte di quei fenomeni astronomici antichi che hanno stimolato miti e leggende tramandati ancora fino ad oggi, oltre che rendendosi visibile in un’area ad altissima densità abitativa, con centinaia di milioni di abitanti che potranno assistere a questo spettacolo straordinario.

