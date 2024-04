Il percorso delle eclissi solari non è casuale, il Ciclo di Saros è la chiave

MeteoWeb

L’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024 negli USA arriva poco dopo quella del 2017, ma sarà l’ultima negli Stati contigui del Paese fino al 2044 e al 2045. C’è un pattern? In alto una mappa delle prossime e recenti eclissi solari: sembrano verificarsi casualmente sulla superficie della Terra, ma in realtà è un’illusione nata dal fatto che gli esseri umani hanno “vite brevi”. Le eclissi solari sono totalmente prevedibili e avvengono secondo un pattern rigoroso ma complesso.

Il pattern delle eclissi solari

C’è un pattern che caratterizza le eclissi solari: una ombra lunare dalla forma molto simile viene proiettata sulla Terra ogni 18 anni, 11 giorni e 8 ore mentre il Sole, la Luna e la Terra entrano in un’allineamento quasi identico. È un periodo di tempo chiamato Saros, un periodo di ricorrenza.

Due eclissi separate da un periodo di un Saros condividono una geometria molto simile, spiega EclipseWise, ma nel corso di un lungo periodo di tempo producono eclissi solari parziali, totali ed anulari.

Famiglie di eclissi

Un Saros è una famiglia di eclissi solari precisamente distanziate di 223 mesi sinodici (sinodico si riferisce alla lunghezza di un’orbita della Luna intorno alla Terra) o 6.585,3 giorni, secondo la NASA.

L’eclissi solare totale dell’8 aprile in America fa parte del Saros Solare 139, che ha prodotto l’ultimo evento il 21 marzo 2006, iniziando in Sud America, attraversando l’Atlantico fino all’Africa del Nord, attraversando il Mar Mediterraneo fino alla Turchia e poi passando attraverso l’Asia centrale fino a terminare in Mongolia. La prossima avverrà il 20 aprile 2042 nel Sud/Est asiatico.

In termini di lunghezza e larghezza del percorso e del tempo totale di totalità, le eclissi solari totali del 2006 e del 2024 sono praticamente identiche.

Ciclo di Saros

Ci sono approssimativamente 40 differenti serie di Saros in corso in un dato momento. Ogni eclissi solare risultante dagli stessi allineamenti è parte dello stesso Saros.

I percorsi di tutte le eclissi nello stesso Saros si somigliano, ma si verificano in diverse parti del mondo. Tuttavia, ogni 3ª eclissi solare all’interno dello stesso Saros si verifica in una regione molto simile del mondo, con il percorso semplicemente spostato a Nord o a Sud (a seconda del Saros).

Strade meno battute

Tra i 18 anni, 11 giorni e 8 ore tra ogni eclissi nello stesso Saros, sono proprio quelle 8 ore che spingono il percorso di un terzo (120º) intorno al globo viaggiando verso Ovest.

Ogni Saros dura molti secoli, ma inizia e termina come eclissi solare parziale al Polo Nord o Sud, con il periodo intermedio che produce eclissi parziali e centrali, sia totali che anulari.

Il Ciclo di Saros è stato scoperto per la prima volta dai Babilonesi, secondo Sky and Telescope, ed è in parte in meccanismo che consente di prevedere le eclissi solari e l’esatta posizione del percorso della totalità. Altri fattori includono l’irregolare velocità di rotazione della Terra.

