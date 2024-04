Eclissi Solare Totale dell’8 aprile, esperto: “sarà davvero speciale, si vedrà una cometa e la NASA farà un test molto importante”

MeteoWeb

Lunedì 8 aprile 2024, l’America potrà ammirare un’eccezionale eclissi solare totale. Tutto il Nord America e l’America Centrale vedranno un’eclissi solare parziale, ma solo coloro che si trovano lungo il percorso di totalità (largo circa 185 km) attraverso il Messico, 15 Stati degli USA e il Canada saranno in grado di vedere la Luna coprire interamente il disco del Sole, riporta la NASA.

“L’eclissi seguirà un percorso in diagonale, da Ovest verso Est,” ha spiegato ai microfoni di MeteoWeb Sandro Bardelli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. “Saranno fortunati gli americani che contemporaneamente potranno vedere la cometa 12P/Pons-Brooks, attualmente al limite della visibilità ad occhio nudo. Durante l’eclissi si vedrà bene“. Al momento la cometa è visibile nell’emisfero settentrionale ad Ovest dopo il tramonto, “vicino Giove, e l’osservazione è più agevole con l’uso di un binocolo“.

Durante un’eclissi solare totale, la Luna appare quasi esattamente della stessa dimensione del Sole, bloccando quindi l’intero disco per alcuni minuti. Il risultato è una bellissima totalità durante la quale la corona solare è visibile a occhio nudo (si ricordi che l’osservazione delle eclissi solari richiede obbligatoriamente l’utilizzo di protezioni e filtri).

Cos’è un’eclissi solare totale

Questa eclissi trasformerà il giorno in notte così come ha fatto l’eclissi solare totale del 21 agosto 2017, ma in misura maggiore. Un’eclissi solare avviene quando la Luna in fase di novilunio è posizionata precisamente tra la Terra e il Sole e proietta la sua ombra sulla Terra.

Un’eclissi solare totale si verifica quando la Luna appare delle stesse dimensioni del Sole nel cielo, o leggermente più grande, coprendo completamente il disco del Sole, consentendo agli osservatori di vedere l‘atmosfera esterna del Sole, la corona.

Le dimensioni apparenti della Luna nel cielo – e se può coprire completamente il disco del sole durante un’eclissi – dipendono dalla distanza della Luna dalla Terra. La Luna ha un’orbita leggermente ellittica, quindi in 2 punti ogni mese è più lontana (apogeo) e più vicina (perigeo) alla Terra, apparendo leggermente più piccola e leggermente più grande della media nel nostro cielo.

L’8 aprile 2024 il nostro satellite sembrerà relativamente grande e, quindi, coprirà il 100% del disco solare visto dallo stretto percorso di totalità che si estende da Sinaloa, in Messico, attraverso gli Stati Uniti fino a Terranova, in Canada. La magnitudine di un’eclissi solare, cioè la frazione del diametro del Sole coperta dalla Luna, l’8 aprile 2024 sarà di 1,0566, secondo EclipseWise.com.

Dove sarà visibile l’eclissi solare totale

L’8 aprile 2024 tutto il Nord America e l’America Centrale ammireranno un’eclissi solare. Per la maggior parte di quella regione, lo spettacolo sarà solo un’eclissi solare parziale, con percentuale varia. Solo all’interno del percorso di totalità, che è largo da 162 a 200 km, sarà visibile un Sole completamente eclissato. Tale percorso si estenderà dall’Oceano Pacifico all’Oceano Atlantico. Toccherà terra a Mazatlán, nello Stato di Sinaloa, in Messico, e attraverserà Durango e Coahuila. Entrando negli Stati Uniti in Texas, il percorso di totalità si sposterà quindi attraverso Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Anche Ontario, Québec, New Brunswick, Prince Edward Island e Terranova in Canada vedranno la totalità.

Man mano che il percorso si sposta verso Nord/Est, la durata massima della totalità diminuirà perché la distanza della Luna dalla Terra cambia. Sulla costa del Pacifico del Messico, saranno possibili quasi 4 minuti totalità. Man mano che l’ombra della Luna diventa più grande, il punto di maggiore totalità (dove gli spettatori potrebbero vedere un Sole eclissato per 3 minuti e 47 secondi) si verificherà nella zona di Durango, in Messico. Dopo quel punto, l’ombra della Luna si allungherà e si restringerà, scendendo ad una massima totalità di 2 minuti e 52 secondi mentre il percorso esce dal Nord America a Terranova.

Perché l’eclissi dell’8 aprile è speciale

L’eclissi solare totale del 2024 è destinata a essere un evento importante, “soprattutto per la sua durata“, ha evidenziato Bardelli. La totalità potrà durare il doppio rispetto al 2017, a seconda della posizione dell’osservatore. È anche destinata ad essere la totalità più lunga sulla Terra per oltre un decennio.

Il Nord America, inoltre, “avrà la possibilità di vedere una cometa durante l’eclissi con l’opportunità di fare riprese eccezionali. Il Sole che viene oscurato consentendo di vedere una cometa è qualcosa di molto raro,” ha proseguito il ricercatore INAF. Un ulteriore aspetto scientifico interessante “è anche il fatto che la NASA sta chiedendo a chi intende osservare l’eclissi di registrarla con gli smartphone per fare un esperimento di citizen scientist. Verrà utilizzata un’app che poi trasmetterà i dati alla NASA e poi verranno in seguito elaborati“.

Come bonus, la corona solare durante la totalità si prevede sarà enorme. Ciò perché il Sole è vicino al massimo solare, quando è più attivo durante il suo ciclo solare di circa 11 anni.

L’eclissi in diretta

Per l’occasione, EduINAF, il magazine di didattica e divulgazione dell’INAF, trasmetterà una diretta. Grazie alla rete di telescopi dei partner del sito TimeAndDate, propone una puntata speciale della serie “Il Cielo in Salotto”. Per tutti gli appassionati, verranno trasmesse in streaming le immagini in diretta dall’America, seguendo l’eclissi a partire dalle 19 ora italiana fino a conclusione del fenomeno. A partire dalle 20 ora italiana è anche prevista una diretta con diversi ospiti per commentare le eccezionali immagini dai cieli del Texas, e a seguire del Nord/Est americano, oltre a rispondere come di consueto alle domande. Tanti gli ospiti d’eccezione, esperti di osservazione del Sole e fisica solare, tra cui le ricercatrici Ilaria Ermolli e Mariarita Murabito dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e il professor Francesco Berrilli dell’Università di Roma Tor Vergata.

Quando sarà la prossima eclissi totale

Dopo l’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024, la prossima eclissi solare totale si verificherà il 12 agosto 2026, quando la totalità sarà visibile dalla Groenlandia, dall’Islanda, dall’Oceano Atlantico e dalla Spagna. “L’evento sarà osservabile anche in Italia, dove il Sole sarà oscurato per il 90%, ma purtroppo il massimo dell’eclissi sarà al tramonto,” ha sottolineato il ricercatore INAF. Imperdibile l’appuntamento del 2 agosto 2027, “l’eclissi sarà totale a Lampedusa, il Sole sarà oscurato al 98% in Sicilia, al 90% al Nord Italia. Sarà una replica dell’evento del 1999 ma invertito: la totalità sarà più verso Sud,” ha concluso Bardelli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.