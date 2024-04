Cresce l’attesa per l’eclissi totale dell’8 aprile: il Sole è insolitamente tranquillo

MeteoWeb

Il Sole è insolitamente inattivo in questo periodo, mentre si avvicina l’eclissi solare totale dell’8 aprile. Fino a poco tempo fa, l’attività solare è stata molto intensa, il che ha alimentato le speranze di potere vedere tempeste solari scaturire dalla nostra stella durante la totalità, il periodo in cui il Sole è completamente oscurato dalla luna. Ciò sembra ora improbabile, secondo le ultime previsioni del meteo spaziale.

Il Sole si sta avvicinando attualmente al massimo solare, il picco del ciclo solare di circa 11 anni, quando le macchie solari costellano la superficie del Sole e si registrano tempeste solari con frequenza. Alcuni esperti ritengono che questa fase possa già essere iniziata, circa un anno prima rispetto alle previsioni iniziali, ma non lo sapremo con certezza fino a molto tempo dopo che sarà finita.

Negli ultimi 2 mesi l’attività solare è stata eccezionalmente alta. Ci sono state gigantesche macchie solari, frequenti brillamenti solari di classe X (la classe più potente) e alte colonne di plasma. Il 23 marzo, la Terra ha registrato anche la più grande tempesta geomagnetica in 7 anni dopo che una gigantesca nube di plasma e radiazioni, nota come espulsione di massa coronale (CME), si è schiantata sul pianeta.

In questo momento, però, il Sole è sorprendentemente quieto. Ci sono solo un paio di regioni attive di macchie solari sul lato vicino alla Terra, che sono molto più piccole rispetto a quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane, secondo SpaceWeather.com. L’orientamento dei campi magnetici di queste regioni suggerisce anche che c’è una bassa probabilità che si verifichino brillamenti solari o CME tra adesso e l’eclissi, secondo Earthsky.com.

Solo perché le tempeste solari sono improbabili non significa che l’eclissi sarà meno spettacolare. A causa del campo magnetico attualmente indebolito del Sole, la corona, la parte esterna dell’atmosfera solare, che sembra un’aura spettrale quando osservata durante un’eclissi totale, sarà comunque molto più prominente di quanto non lo sia durante altri periodi del ciclo solare. Il flusso di radiazioni proveniente dal Sole farà sembrare la corona un “riccio spinoso” durante l’eclissi, ha spiegato a Live Science Scott McIntosh, fisico solare e vice direttore del National Center for Atmospheric Research in Colorado.

Ci saranno anche molte altre cose interessanti da osservare durante l’eclissi, inclusi stelle, pianeti e la “cometa del diavolo“, 12P/Pons-Brooks.

