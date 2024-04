Gli astronauti della ISS pronti a osservare l’eclissi solare dallo spazio: un “punto di osservazione davvero unico”

MeteoWeb

Gli astronauti della NASA e i satelliti meteorologici osserveranno l’eclissi solare dell’8 aprile dallo spazio. Gli astronauti della missione Crew-8 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), insieme ad almeno uno dei due equipaggi russi della Soyuz a bordo in questo momento, sperimenteranno un “punto di osservazione davvero unico” quando un’eclissi solare totale attraverserà il Messico, gli Stati Uniti e il Canada, ha detto un senior manager della NASA durante un briefing scientifico sull’eclissi trasmesso in live streaming il 26 marzo. “Invece di guardare la Luna che proietta l’ombra, saranno anche in grado di vedere l’ombra correre attraverso la Terra“, ha detto nel briefing Pam Melroy, vice amministratore della NASA ed ex astronauta. “Quindi c’è coinvolgimento e loro potranno partecipare in questo modo”.

L’attuale percorso della ISS suggerisce che gli astronauti avranno tre possibilità di osservare l’eclissi, ha detto la NASA in un comunicato successivo: vedranno l’ombra proiettata da un’eclissi parziale sopra l’Oceano Pacifico, una parziale sopra la California e l’Idaho, e forse la totalità sul Maine e sul New Brunswick alle 21:30 (ora italiana). Anche i satelliti avranno una buona visione dello straordinario evento, ha detto l’agenzia.

Le eclissi solari totali si verificano quando la Luna blocca completamente il Sole dalla prospettiva della Terra. Fortunatamente, non è necessario essere nello spazio per vedere l’evento. Finché ci si trova nella giusta posizione geografica sul nostro pianeta e il cielo è sereno, si può vedere l’evento tanto atteso.

Osservare l’eclissi solare dallo spazio

Gli astronauti della spedizione 71 sulla ISS saranno testimoni dello spettacolare evento nello spazio. Questo gruppo comprende l’equipaggio Crew-8 e gli astronauti di lunga durata che torneranno a casa questo autunno sulla Soyuz MS-25. Un equipaggio Soyuz di breve durata si trova sull’avamposto spaziale adesso, ma si prevede che ritornerà a casa prima del giorno dell’eclissi.

Gli astronauti a bordo della ISS sono ben addestrati a scattare foto di eventi dinamici, ma la sfida è la loro orbita, ha detto a Space.com Michael Barratt, astronauta NASA Crew-8, il 25 gennaio durante un’intervista telefonica pre-lancio dal Johnson Space Center della NASA. Poiché la ISS ha bisogno di potenziare periodicamente la sua orbita per evitare di ricadere nell’atmosfera terrestre, e potrebbe aver bisogno di uno spostamento dell’ultimo minuto per evitare detriti spaziali, gli astronauti non avranno la loro posizione esatta fino all’8 aprile, ha detto. “Ogni tanto dobbiamo modificare l’orbita della nostra stazione per evitare di colpire qualcosa“, ha detto Barratt. “Più ci avviciniamo [ad aprile], più saremo in grado di affinare il nostro approccio. Sapremo quale sarà il nostro angolo di visione”.

Barratt ha sottolineato un vantaggio per le osservazioni sulla ISS: rispetto all’ultima eclissi solare totale che ha colpito gli Stati Uniti nel 2017, la tecnologia delle fotocamere è migliorata. Non ha visto l’eclissi dallo spazio, ma ha avuto un punto di osservazione unico a bordo di un volo charter dell’Alaska Airlines osservandola a 12.200 metri. “L’ombra stava semplicemente accelerando, sfrecciando verso la terraferma. È stato davvero sorprendente per me“, ha ricordato dell’eclissi del 2017 nell’intervista a Space.com.

La vista dei satelliti

Gli astronauti della ISS non saranno gli unici a osservare l’eclissi dall’orbita. Due satelliti della serie GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites), gestita congiuntamente dalla NASA e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), utilizzeranno imager ultravioletti per osservare il Sole, hanno detto i funzionari nel briefing del 26 marzo. Gli imager su GOES-16 e GOES-18 cattureranno il disco della Luna che passa davanti al Sole, mentre gli imager di base avanzati sui satelliti seguiranno l’ombra della Luna.

È previsto il lancio di altri due satelliti nello spazio dopo l’eclissi per ulteriori osservazioni solari: il GOES-U della NOAA volerà non prima del 25 giugno di quest’anno per esaminare la corona, ossia l’atmosfera esterna del Sole. Inoltre, lo Space Weather Follow On L1 (SWFO-L1) della NOAA volerà per 1,6 milioni di chilometri dalla Terra nel 2025 fino al Lagrange Point 1, un punto gravitazionalmente stabile nello spazio. Lì, il satellite esaminerà il meteo spaziale, ovvero l’effetto che l’attività del Sole ha sul nostro pianeta.

