Esperienze di pre-morte, l’esperto: “Nel cervello succede qualcosa che non ha senso, ma non è solo un’allucinazione”

La vicenda della Paziente Uno, una giovane donna incinta di 24 anni che ha vissuto un’esperienza di pre-morte, ha gettato nuova luce sul mistero della morte e della coscienza oltre la vita. Nel 2014, la Paziente Uno è stato al centro di uno studio rivoluzionario condotto dalla neuroscienziata Jimo Borjigin dell’Università del Michigan. La sua storia, intrisa di momenti di vita e di morte, ha portato alla ribalta domande fondamentali sulla natura della coscienza e sul significato della morte.

La storia della Paziente Uno

La donna aveva 24 anni ed era incinta del suo terzo figlio quando è stata staccata dal respiratore. Era il 2014. Un paio d’anni prima, le era stata diagnosticata una patologia che le causava un battito cardiaco irregolare, e durante le sue due gravidanze precedenti aveva sofferto di crisi epilettiche e svenimenti. Quattro settimane dopo l’inizio della sua terza gravidanza, è collassata sul pavimento di casa. Sua madre, che era con lei, ha chiamato il 911. Quando è arrivata un’ambulanza, la Paziente Uno era stata priva di coscienza per più di 10 minuti. I paramedici hanno scoperto che il suo cuore si era fermato.

Dopo essere stata trasportata in ospedale, dove non poteva essere trattata, la donna è stata portata al pronto soccorso dell’Università del Michigan. Lì, il personale medico ha dovuto colpire il suo petto tre volte con un defibrillatore prima di poter riavviare il suo cuore. È stata collegata a un ventilatore esterno e a un pacemaker e trasferita all’unità di terapia intensiva neurologica, dove i medici monitoravano l’attività cerebrale. Non rispondeva agli stimoli esterni e aveva un gonfiore massiccio nel cervello. Dopo essere rimasta in un coma profondo per tre giorni, la sua famiglia ha deciso che era meglio staccarla dal respiratore. È stato in quel momento, dopo che le è stato interrotto l’ossigeno e le infermiere hanno tolto il tubo di respirazione dalla sua gola, che la Paziente Uno è diventato uno dei soggetti scientifici più intriganti della storia recente.

Lo studio del prof. Jimo Borjigin

Per diversi anni, Jimo Borjigin, professore di neurologia all’Università del Michigan, era stata tormentata dalla domanda su cosa ci succede quando moriamo. Aveva letto delle esperienze di pre-morte di certi sopravvissuti all’arresto cardiaco che avevano subito straordinari viaggi psichici prima di essere rianimati. A volte, queste persone riferivano di viaggiare fuori dal proprio corpo verso fonti di luce travolgenti dove venivano accolti da parenti defunti. Altri parlavano di arrivare a una nuova comprensione della propria vita o di incontrare esseri di profonda bontà. Borjigin non credeva che il contenuto di quelle storie fosse vero – non pensava che le anime delle persone morenti viaggiassero effettivamente verso un aldilà – ma sospettava che qualcosa di molto reale stesse accadendo nei cervelli di quei pazienti. Nel suo laboratorio, aveva scoperto che i ratti subiscono una tempesta drammatica di molti neurotrasmettitori, tra cui serotonina e dopamina, dopo che i loro cuori si fermano e i loro cervelli perdono ossigeno. Si chiedeva se le esperienze di pre-morte degli esseri umani potessero derivare da un fenomeno simile, e se stesse accadendo anche nelle persone che non potevano essere rianimate.

La morte sembrava essere un’area così importante di ricerca – dopotutto, tutti la viviamo – che Borjigin assumeva che altri scienziati avessero già sviluppato una comprensione approfondita di ciò che accade al cervello nel processo della morte. Ma quando ha guardato la letteratura scientifica, ha trovato pochissima illuminazione. “Morire è una parte così essenziale della vita,” ha detto di recente. “Ma sapevamo quasi nulla sul cervello morente.” Così ha deciso di tornare indietro e capire cosa fosse successo dentro i cervelli delle persone che erano morte nell’unità di terapia intensiva neurologica dell’Università del Michigan. Tra questi c’era la Paziente Uno.

La comprensione scientifica della morte

Al momento in cui Borjigin ha iniziato la sua ricerca sulla Paziente Uno, la comprensione scientifica della morte aveva raggiunto un punto morto. Dal 1960, i progressi nella rianimazione avevano aiutato a rianimare migliaia di persone che altrimenti sarebbero morte. Circa il 10% o il 20% di queste persone portava con sé storie di esperienze di pre-morte in cui sentivano che le loro anime o se stesse si allontanavano dai loro corpi. Una manciata di questi pazienti sosteneva addirittura di assistere, dall’alto, ai tentativi dei medici di rianimarli. Secondo diversi sondaggi e studi internazionali, una persona su dieci afferma di aver avuto un’esperienza di pre-morte legata a un arresto cardiaco o a una situazione simile in cui poteva essere stata vicina alla morte. Questo significa che circa 800 milioni di anime in tutto il mondo che potrebbero aver toccato con il piede l’aldilà.

Per quanto sorprendenti potessero sembrare queste esperienze di pre-morte, erano sufficientemente coerenti perché alcuni scienziati iniziassero a credere che ci fosse del vero in esse: forse le persone avevano veramente menti o anime che esistevano separatamente dai loro corpi viventi. Negli anni ’70, una piccola rete di cardiologi, psichiatri, sociologi medici e psicologi sociali in Nord America ed Europa iniziarono a indagare se le esperienze di pre-morte dimostrassero che morire non è la fine dell’essere e che la coscienza può esistere indipendentemente dal cervello. È nato il campo degli studi sulle esperienze di pre-morte.

Studiare i casi di pre-morte

Nel corso dei successivi 30 anni, i ricercatori hanno raccolto migliaia di relazioni di casi di persone che avevano avuto esperienze di pre-morte. Nel frattempo, nuove tecnologie e tecniche di imaging cerebrale hanno rivelato che le persone che hanno avuto un arresto cardiaco potrebbero non essere completamente senza attività cerebrale. In effetti, Borjigin e altri scienziati hanno scoperto che l’attività cerebrale di questi pazienti può raggiungere picchi notevoli poco dopo che il loro cuore si ferma, in un momento in cui non dovrebbero essere coscienti di nulla. Molti ricercatori hanno concluso che, se le persone che sono clinicamente morte possono avere esperienze di pre-morte e se il loro cervello può essere ancora attivo durante il loro arresto cardiaco, allora l’attività cerebrale non può essere tutto ciò che c’è nella coscienza. Borjigin e altri hanno iniziato a credere che la mente potrebbe essere qualcosa di più di un prodotto del cervello, qualcosa di più persistente e indefinito.

Perché alcuni si e altri no?

Ma la scienza era ferma a una brutta impasse. Gli scienziati non sapevano spiegare perché alcune persone hanno esperienze di pre-morte mentre altre no. Non potevano spiegare perché alcuni pazienti sembravano avere esperienze fuori dal corpo mentre altri no, o perché alcuni pazienti avevano visioni piacevoli mentre altri avevano incubi. E, soprattutto, non potevano spiegare cosa stava succedendo nei cervelli dei pazienti durante il processo della morte. Senza la capacità di osservare direttamente cosa succede ai cervelli delle persone quando muoiono, era impossibile per gli scienziati sviluppare un’ipotesi che potesse essere testata sperimentalmente.

Gli scienziati erano bloccati a chiedersi se l’esperienza della morte – il processo di morente – fosse anche qualcosa che il cervello potesse percepire o registrare. Non era chiaro se le persone che avevano avuto esperienze di pre-morte fossero davvero vicine alla morte, o se le loro esperienze di pre-morte fossero in realtà solo il prodotto di una mente morente.

Borjigin, che all’epoca stava studiando il cervello morente nei ratti, era determinata a trovare risposte a queste domande. Se i ratti subivano un’attività cerebrale impressionante durante il processo della morte, ha ragionato, forse i pazienti umani subivano qualcosa di simile. Ha deciso di analizzare cosa succede al cervello durante il processo della morte negli esseri umani.

Cosa accade al cervello quando si muore?

Il suo primo passo è stato cercare di capire cosa accade al cervello dei pazienti quando muoiono. Ha iniziato a raccogliere EEG, o elettroencefalogrammi, da pazienti che morivano nelle sale operatorie dell’Università del Michigan e nel suo laboratorio. Quando un paziente muore, il suo cuore si ferma e la sua circolazione si ferma, ma il suo cervello continua a funzionare per un po’ di tempo, alimentato dalle scorte di ossigeno nel sangue. Borjigin ha scelto di monitorare l’attività cerebrale fino a 30 minuti dopo che il cuore di un paziente si era fermato.

Ha analizzato i dati raccolti durante queste sessioni e ha trovato che l’attività cerebrale dei pazienti morti raggiungeva picchi significativi per diversi minuti dopo la loro morte. Alcuni pazienti, ha scoperto, avevano picchi così grandi che potevano essere stati causati solo da un’attività epilettica. Borjigin ha dedotto che se i pazienti avevano ancora attività epilettica dopo la morte, allora probabilmente avevano avuto altre esperienze cerebrali, come visioni o sensazioni, durante lo stesso periodo di tempo. Per comprendere meglio cosa accadeva nei cervelli dei pazienti durante il processo della morte, Borjigin ha iniziato a studiare pazienti con un’attività epilettica massiccia durante la morte. La Paziente Uno era uno di questi pazienti.

Quando Borjigin ha iniziato la sua ricerca sulla Paziente Uno, aveva già iniziato a sospettare che le esperienze di pre-morte degli esseri umani fossero in qualche modo simili alle esperienze di pre-morte dei ratti. Ma è stato solo quando ha iniziato a esaminare i dati raccolti durante la morte della Paziente Uno che ha capito quanto simili fossero.

Cosa è successo alla Paziente Uno?

Prima della sua morte, la Paziente Uno era stata collegata a un elettroencefalogramma che registrava la sua attività cerebrale. Quando il suo cuore si è fermato, Borjigin e il suo team hanno registrato un picco di attività cerebrale che era così grande che non poteva essere causato solo dalla mancanza di ossigeno. Invece, era simile al tipo di picco che Borjigin aveva visto nei cervelli dei ratti durante il processo della morte. Anche il picco della Paziente Uno è durato per diversi minuti dopo la sua morte. Borjigin ha dedotto che se la Paziente Uno aveva ancora attività cerebrale dopo la sua morte, allora probabilmente aveva avuto esperienze cerebrali durante la stessa ora. Quindi ha chiesto alla sua famiglia se poteva intervistarla.

Visioni e sensazioni inspiegabili

La Paziente Uno era stata in coma profondo per tre giorni prima che la sua famiglia decidesse di staccarla dal respiratore. Durante quel periodo, aveva avuto molte visioni e sensazioni che non poteva spiegare. Aveva visto il suo corpo dall’alto mentre giaceva sulla lettiga dell’ambulanza, in rotta verso l’ospedale. Si era vista fluttuare sopra la sua stanza d’ospedale mentre i medici tentavano di rianimarla. Aveva sentito le voci dei suoi parenti defunti che la chiamavano verso la luce. Era stata in grado di sentire le loro voci, sentire i loro abbracci e vedere i loro volti. Aveva anche avuto altre esperienze, meno piacevoli: si era trovata in una stanza scura e angusta con un odore acre. Non c’era luce e non c’era via d’uscita. Era stato un posto molto spaventoso, ha detto al suo medico.

Durante l’intervista, la Paziente Uno ha detto a Borjigin che le sue esperienze di pre-morte sembravano reali. Non aveva idea di come spiegarli, né sapeva cosa pensare di loro. Ma sapeva che non potevano essere solo allucinazioni. Era stata cosciente di quello che stava accadendo intorno a lei mentre era clinicamente morta, ha detto. Sapeva che la sua mente era ancora funzionante mentre il suo cuore era fermo. Sapeva che qualcosa di strano stava succedendo al suo cervello mentre moriva, e voleva che qualcuno lo spiegasse. Borjigin è stata la prima persona che ha incontrato che sembrava capire cosa le stava succedendo, e ha deciso di aiutarla a scoprire di più.

Altre esperienze

Dopo aver intervistato la Paziente Uno, Borjigin ha iniziato a cercare altri pazienti che avessero avuto esperienze di pre-morte simili. Ne ha trovati diversi, tutti con storie simili. Alcuni avevano avuto visioni piacevoli, altri avevano avuto visioni meno piacevoli. Ma tutti avevano avuto esperienze che sembravano reali, e tutti sembravano convinti che le loro esperienze non fossero state solo allucinazioni. Borjigin ha deciso che doveva analizzare più pazienti per capire meglio cosa stava succedendo nei loro cervelli mentre morivano. Ha iniziato a reclutare pazienti che erano vicini alla morte per farli registrare mentre morivano.

Durante i suoi esperimenti, Borjigin ha iniziato a raccogliere un gran numero di dati sull’attività cerebrale dei pazienti morenti. Ha trovato che molti di loro avevano esperienze di pre-morte simili alla Paziente Uno. Alcuni di loro avevano visioni piacevoli, mentre altri avevano visioni meno piacevoli. Alcuni di loro sembravano avere esperienze fuori dal corpo, mentre altri sembravano avere esperienze più soggettive. Ma tutti avevano avuto esperienze che sembravano reali, e tutti sembravano convinti che le loro esperienze non fossero state solo allucinazioni. Borjigin ha iniziato a credere che le esperienze di pre-morte fossero una parte naturale del processo di morente, e ha deciso di continuare a studiarle per capire meglio cosa succedeva nei cervelli dei pazienti durante la morte.

