Esplosione centrale Suviana, “tragedia immane, esplosa turbina”. Continuano le ricerche dei dispersi

“E’ un pomeriggio tristissimo per Camugnano e tutta la provincia di Bologna, una sciagura veramente immane. Si trattava di lavori non di manutenzione ma di messa in opera di adeguamenti della centrale e purtroppo una turbina è esplosa”. Lo ha detto, a ‘Étv Rete 7’, il prefetto di Bologna Attilio Visconti, che si è recato sul luogo dell’esplosione avvenuta alla centrale vicino al lago di Suviana, che finora ha provocato 3 morti, 5 feriti e 4 dispersi (dati corretti dalla Prefettura in serata rispetto a quanto comunicato nel pomeriggio).

“Adesso è il momento della ricerca” dei dispersi, “poi sarà il momento di capire quello che è successo“, ha detto il procuratore Capo di Bologna, Giuseppe Amato, giunto alla centrale bacino di Suviana. “L’impegno è massimo, come vedete Vigili del Fuoco, Asl, ispettorato del lavoro, Carabinieri, Guardia di Finanza – ha spiegato il procuratore Amato – ci siamo tutti per cercare di mettere in sicurezza l’impianto e soprattutto di fare la ricerca delle persone che sono disperse e poi vedremo con i tempi e modi giusti di capire quello che è successo”. Il procuratore di Bologna ha, inoltre, spiegato che verrà aperto un fascicolo per capire quello che è avvenuto per eseguire tutti gli accertamenti urgenti.

Sindaco: “feriti in condizioni gravi, soccorsi immediati”

“I feriti sono in condizioni gravi” ma “hanno ricevuto soccorsi immediati“. Lo afferma, a ‘SkyTg24’, il sindaco di Bologna Matteo Lepore che si recato alla centrale a Bargi, nei pressi del lago di Suviana nel Bolognese, dove si è verificata l’esplosione. “Questa centrale è molto importante – sottolinea – fa parte del lago di Suviana. Questa turbina era ferma da diversi mesi e in manutenzione”. Il sindaco spiega di non avere notizia di incidenti recenti nella centrale e “di certo non di questa entità. Le cause andranno approfondite“.

Le criticità per i soccorritori sono legate “all’acqua”, continua Lepore. “L’incendio è stato domato, la struttura viene considerata non in pericolo di crollo, ma molte delle stanze sono allagate e quindi bisogna capire dove i dispersi hanno trovato rifugio o sono eventualmente collocati”, spiega. Tutto, secondo la ricostruzione del sindaco, sarebbe avvenuto a “circa 70 metri profondità, dove c’è stato un incendio in una turbina che era in manutenzione, il crollo strutturale di un solaio, delle tubature che si sono aperte e hanno inondato le camere. I sommozzatori stanno intervenendo”.

Oltre 60 Vigili del Fuoco sono impegnati nelle complesse operazioni di ricerca dei dispersi: squadre ordinarie e sommozzatori in azione all’interno della struttura.

Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche dei dispersi alla centrale di Suviana

Allestite 3 torri faro e 5 sistemi illuminazione di emergenza

“L’esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana è una tragedia che lascia senza parole e che ha sconvolto nel profondo tutta la comunità emiliano-romagnola. Alle vittime, alle loro famiglie, così come ai feriti, trasportati in varie strutture ospedaliere, va la vicinanza e il cordoglio di tutta la Regione”. Così il Presidente, Stefano Bonaccini. Fin dalle prime ore del pomeriggio, Bonaccini è in stretto contatto con il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, e ha parlato con il Ministro del Lavoro, Elvira Calderone. Mentre la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, si è immediatamente recata sul posto, accompagnata anche dalla responsabile regionale Area tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Le strutture dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile sono state attivate e messe a disposizione dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine impegnate nelle delicate operazioni di assistenza ai feriti e di ricerca dei dispersi. Allestite anche tre torri faro da esterno e cinque sistemi di illuminazione di emergenza da interno. Nelle azioni di salvataggio al momento sono impegnati quattro elicotteri del 118, cinque ambulanze, un’automedica e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Coinvolto anche il personale dei dipartimenti di emergenza urgenza nel ricevimento dei pazienti. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Parma, Cesena, Bologna e Pisa.

