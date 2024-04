Festival delle Scienze di Roma: l’INGV alla nuova edizione dedicata a Errori e Meraviglie

MeteoWeb

Dal 16 al 21 aprile 2024, negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, torna l’appuntamento con il Festival delle Scienze di Roma. La kermesse, giunta alla sua XIX edizione, vede anche quest’anno la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) come partner scientifico dell’evento.

Scienziati provenienti da ogni parte del mondo, giornalisti, intellettuali e visitatori si confronteranno sul tema scelto per questa edizione, “Errori e Meraviglie”, per ri-scoprire la meraviglia che accompagna ogni scoperta e che alimenta il progresso con la curiosità e la voglia di rimettere in discussione le conoscenze, anche quelle consolidate.

Quest’anno, inoltre, il Festival ospiterà il World Forum for Women in Science (WFWS), una conferenza scientifica internazionale dedicata ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite dal titolo “Envisioning Tomorrow-Science for the SDGs and new partnership for sustainable futures”.

